Şanlıurfa\'da İpek Böcekçiliğine Destek Projesi Başlatıldı

Ekonomi

Şanlıurfa'nın Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar, Büyükşehir Belediyesi ile üreticilere destek sağlanacak ipek böcekçiliği projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

İpar, Hilvan'da ipek böcekçiliğiyle ilgilenen yaklaşık 20 aile olduğunu belirterek, yaptıkları çalışmalar ve hayata geçirdikleri projelerle bu sayıyı artırmayı alternatif gelir kaynakları oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti. Daha önce 35 üretici ile yaptıkları proje kapsamında 500 kilogram koza üretildiğini anlatan İpar, bir süredir hazırladıkları destek kapsamlı projeleri sahiplenen kuruluş bulamadıkları için üretimlerinin 290 kilograma kadar düştüğünü söyledi.

İpar, ipek böcekçiliğini desteklemek amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile proje geliştirdiklerini belirterek, "Proje kapsamında üreticilerimize yetişkin dut fidanı desteği sağlanacak. Zaten en önemli konu dut ağacı. Projenin maddi boyutu Büyükşehir Belediyesince ağaç olarak karşılanacak. Bin 500 dolayında 2 yaşında dut fidanı dağıtımı yapılacak. İpek böceği sadece dut yaprağı ile beslendiği için bu destek önem taşıyor" dedi.

Önümüzdeki dönemde daha kapsamlı bir proje ile üreticilere besleme evi yaparak destek sunmayı hedeflediklerini dile getiren İpar, "En az bir ton koza üretimi hedefliyoruz. Bu, üreticilerin yaklaşık 13,5 milyon lira kazanması anlamına geliyor. Bu bölge için çok önemli bir proje. Amacımız ipek böcekçiliği yapan aile sayısını artırmak" diye konuştu.

İpar, başvuruların Hilvan Ziraat odası başkanlığına yapılacağını belirtti. - ŞANLIURFA