Şanlıurfa'da Soğan Hasadı Başladı: Yüksek Verim Çiftçileri Memnun Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Şanlıurfa'da Soğan Hasadı Başladı: Yüksek Verim Çiftçileri Memnun Etti

Şanlıurfa\'da Soğan Hasadı Başladı: Yüksek Verim Çiftçileri Memnun Etti

Şanlıurfa'da tarım sektöründe ekilebilir ürün çeşitliliği artarken, soğan hasadı da yüksek verimle başladı. Tarım işçileri tarafından yapılan hasatta dekarda 6 ile 6,5 ton arasında verim elde edildiği belirtildi. Çiftçiler ve tarım yetkilileri, bu yılki bereketli yağışlar sayesinde memnun olduklarını ifade etti.

04.05.2024 12:30
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Tarım kenti Şanlıurfa'da soğan hasadı başladı. Tarlada birinci ürün olarak ekilen soğanda yüksek verim üreticisinin yüzünü güldürdü.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar, Harran, Akçakale ve Suruç ilçelerinde Güneydoğu Anadolu Projesinin (GAP) hayata geçirilmesiyle birlikte tarımda ekilebilir ürün çeşitliliği her geçen gün artmaya devam ediyor. Daha önceleri çiftçilerin buğday, arpa, mercimek gibi tek ürün ile yıllı kapatması bölgede tarihe karıştı. GAP projesiyle sulanabilir arazileri sayılarının artması çiftçileri farklı ürünlere teşvik etti. Bölge çiftçisi yer fıstığı, kornişon, soğan, sarımsak ve patates gibi alternatif ürünler yetiştirmeye başladı. Ürün çeşitliliğinin arttığı bereketli topraklarda, sezonun gelmesiyle birinci ürün olarak ekilen soğanın hasadı başladı. Tarım işçileri tarafından yapılan soğan hasadı bu yıl yüksek verimi ile çiftçisinin yüzünü güldürdü. İşçileri tarlada ziyaret ederek, onlarla beraber hasat yapan Şanlıurfa Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, hasadın bereketli olduğunu, dekarda 6 ile 6,5 ton arasında verim aldıklarını söyledi.

"Verimler çok iyi hastalık yok"

Verimin iyi olduğunu belirten Aksoy, "Şanlıurfa ilimizin toplam 9 bin dekar soğan alanı mevcut. Biz şu anda Ceylanpınar ilçemizde sınırdayız. Bu bölgemizde de 2 bin 500 dekardan fazla bir alanda soğan üretimi yapılmaktadır. Soğanı biz birinci ürün olarak ekimini yapıyoruz. Soğandan sonra pamuk, karpuz veya herhangi bir sebzeye devam ediliyor. Dolayısıyla bizim şu anda soğanla ilgili dekara aldığımız verim 6 ile 6,5 ton arasında, verimlerimiz çok iyi, bölgemizde hastalık yok. Bu sene bereketli ve verimli yağışlar olduğu için çiftçimiz de bu ürettiği soğandan şimdiye kadar memnun. İnşallah tarladaki fiyatlarda uygun bir durumda olur ve hem tüketici hem de üretici mutlu bir şekilde bu sezonu bitirmiş olur" dedi.

Tarım işçisi Ali Kıran, "Sabahları saat 06.00 ile 06.30 gibi tarlaya geliyoruz, söküm yapıyoruz. Ondan sonra tekrardan makasa geçiyoruz, makastan sonra çuvallamaya geçiyoruz. Ortalama öğle araları bir saat falan mola veriyoruz. Verim bu yıl baya yüksek. Verimin yüksek olması bizim açımızdan da iyi oluyor. Güzel yani yevmiyelerimiz çıkıyor. Hava sıcak ama biz alıştık" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa'da Soğan Hasadı Başladı: Yüksek Verim Çiftçileri Memnun Etti - Son Dakika

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