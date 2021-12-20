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Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu: Piyasa değeri 2 milyon dolar - Son Dakika

Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu: Piyasa değeri 2 milyon dolar

20.12.2021 12:56

Şanlıurfa'da jandarma operasyonuyla 2 milyon dolar karşılığında satışa sunulan tarihi eserler ile dini kitaplar ele geçirildiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, bir adreste 2 milyon dolar karşılığında tarihi eserlerin satışa sunulacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Şanlıurfa'da piyasa değeri 2 milyon dolar olan tarihi eserler ele geçirildi

YABANCI UYRUKLU ŞAHIS GÖZALTINDA

Operasyonda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 41 sayfalık üzerinde dini yazılar ve semboller bulunan kitabe ile bir adet deri üzerine işlemeli dini yazılar ve insan figürü bulunan eser ele geçirildi.

Yabancı uyruklu T.E.H. isimli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da piyasa değeri 2 milyon dolar olan tarihi eserler ele geçirildi
Şanlıurfa'da piyasa değeri 2 milyon dolar olan tarihi eserler ele geçirildi
Şanlıurfa'da piyasa değeri 2 milyon dolar olan tarihi eserler ele geçirildi
Şanlıurfa'da piyasa değeri 2 milyon dolar olan tarihi eserler ele geçirildi
Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu: Piyasa değeri 2 milyon dolar

Şanlıurfa, Araştırma, Jandarma, dolar, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu: Piyasa değeri 2 milyon dolar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu: Piyasa değeri 2 milyon dolar - Son Dakika
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