Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 33 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Nohut Kg 5,00 5,00 Arpa Kg 1,75 2,25 Buğday Kg 2,25 6,25 Mısır Kg 2,14 3,80 Saman Kg 0,29 0,30 Antep fıstığı Kg 45,50 45,50 Kütlü pamuk Kg 8,45 14,00 Yağlık çiğit Kg 2,00 3,30 Preseli pamuk Kg 24,60 33,00

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