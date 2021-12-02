Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 33 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Nohut
|Kg
|5,00
|5,00
|Arpa
|Kg
|1,75
|2,25
|Buğday
|Kg
|2,25
|6,25
|Mısır
|Kg
|2,14
|3,80
|Saman
|Kg
|0,29
|0,30
|Antep fıstığı
|Kg
|45,50
|45,50
|Kütlü pamuk
|Kg
|8,45
|14,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,00
|3,30
|Preseli pamuk
|Kg
|24,60
|33,00
Kaynak: AA
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