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Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika

Şanlıurfa Ticaret Borsası

03.12.2021 14:13
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 25,88 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 25,88 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,12

12,10
ArpaKg1,75

2,28
BuğdayKg2,25

6,25
NohutKg5,01

5,08
MısırKg2,36

3,63
Preseli pamukKg25,88

25,88

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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