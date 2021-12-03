Şanlıurfa Ticaret Borsası
03.12.2021 14:13
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 25,88 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 25,88 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,12
|12,10
|Arpa
|Kg
|1,75
|2,28
|Buğday
|Kg
|2,25
|6,25
|Nohut
|Kg
|5,01
|5,08
|Mısır
|Kg
|2,36
|3,63
|Preseli pamuk
|Kg
|25,88
|25,88
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