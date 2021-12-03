Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 25,88 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 5,12 12,10 Arpa Kg 1,75 2,28 Buğday Kg 2,25 6,25 Nohut Kg 5,01 5,08 Mısır Kg 2,36 3,63 Preseli pamuk Kg 25,88 25,88

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

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