Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 23,50 ila 32,50 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Yeşil mercimek Kg 8,00 8,00 Arpa Kg 4,10 4,10 Buğday Kg 3,00 3,00 Mısır Kg 1,75 3,83 Kırmızı kabuklu mercimek Kg 10,00 10,00 Kütlü pamuk Kg 9,00 13,20 Yağlık çiğit Kg 3,50 3,50 Preseli pamuk Kg 23,50 32,50

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