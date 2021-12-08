Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 24-33,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,00
|13,26
|Nohut
|Kg
|5,00
|8,00
|Arpa
|Kg
|1,75
|3,50
|Buğday
|Kg
|2,25
|5,60
|Mısır
|Kg
|2,02
|4,20
|Kütlü pamuk
|Kg
|7,00
|14,50
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,40
|3,90
|Preseli pamuk
|Kg
|24,00
|33,50
|Sade yağ
|Kg
|84,00
|84,00
|Ham pamuk yağı
|Kg
|15,00
|15,00
Kaynak: AA
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