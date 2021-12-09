Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 25,10-33 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 5,05 5,10 Nohut Kg 9,00 9,00 Arpa Kg 1,75 3,50 Buğday Kg 2,25 5,35 Mısır Kg 2,00 4,46 Kütlü pamuk Kg 8,00 13,00 Yağlık çiğit Kg 2,20 3,15 Preseli pamuk Kg 25,10 33,00 Ham pamuk yağı Kg 11,60 13,50

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