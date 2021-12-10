Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 34 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|8,00
|13,00
|Arpa
|Kg
|2,01
|2,01
|Buğday
|Kg
|2,66
|6,00
|Mısır
|Kg
|1,82
|3,88
|Kütlü pamuk
|Kg
|3,40
|16,55
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,00
|3,600
|Preseli pamuk
|Kg
|22,68
|34,00
|Nötr Pamuk yağı
|Kg
|12,00
|16,98
Kaynak: AA
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