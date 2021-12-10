Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 34 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 8,00 13,00 Arpa Kg 2,01 2,01 Buğday Kg 2,66 6,00 Mısır Kg 1,82 3,88 Kütlü pamuk Kg 3,40 16,55 Yağlık çiğit Kg 2,00 3,600 Preseli pamuk Kg 22,68 34,00 Nötr Pamuk yağı Kg 12,00 16,98

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