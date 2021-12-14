Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 25,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 5,00 12,50 Arpa Kg 2,23 2,32 Buğday Kg 2,25 5,33 Mısır Kg 2,64 2,64 Kütlü pamuk Kg 9,00 15,10 Yağlık çiğit Kg 2,20 2,20 Preseli pamuk Kg 24,59 25,50 Ham pamuk yağı Kg 15,33 15,33

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