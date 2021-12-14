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Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika

Şanlıurfa Ticaret Borsası

14.12.2021 11:04
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 25,50 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 25,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00

12,50
ArpaKg2,23

2,32
BuğdayKg2,25

5,33
MısırKg2,64

2,64
Kütlü pamukKg9,00

15,10
Yağlık çiğitKg2,20

2,20
Preseli pamukKg24,59

25,50
Ham pamuk yağıKg15,33

15,33

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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