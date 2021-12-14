Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 25,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,00
|12,50
|Arpa
|Kg
|2,23
|2,32
|Buğday
|Kg
|2,25
|5,33
|Mısır
|Kg
|2,64
|2,64
|Kütlü pamuk
|Kg
|9,00
|15,10
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,20
|2,20
|Preseli pamuk
|Kg
|24,59
|25,50
|Ham pamuk yağı
|Kg
|15,33
|15,33
Kaynak: AA
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