Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,00
|6,00
|Nohut
|Kg
|5,00
|7,50
|Arpa
|Kg
|1,75
|2,00
|Buğday
|Kg
|2,25
|3,50
|Mısır
|Kg
|1,75
|4,30
|Kütlü pamuk
|Kg
|8,20
|24,30
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,50
|3,50
|Preseli pamuk
|Kg
|26,80
|30,00
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi