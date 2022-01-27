Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 37,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,00
|10,00
|Nohut
|Kg
|6,00
|6,00
|Arpa
|Kg
|1,75
|2,50
|Buğday
|Kg
|2,25
|3,00
|Mısır
|Kg
|3,10
|3,24
|Kütlü pamuk
|Kg
|9,71
|19,90
|Preseli pamuk
|Kg
|37,10
|37,40
|Yağlık çiğit
|Kg
|3,60
|4,00
Kaynak: AA
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