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Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika

Şanlıurfa Ticaret Borsası

18.02.2022 13:47
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 40,75 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 40,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00

5,00
ArpaKg1,75

2,50
BuğdayKg3,60

4,97
KimyonKg34,00

34,85
ÇigitKg2,64

3,73
MısırKg3,66

3,66
Kütlü pamukKg9,90

28,00
Preseli pamukKg39,30

40,75
Yağlık çiğitKg2,70

4,35

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Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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