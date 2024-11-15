SAP Genç Profesyoneller Programı Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

SAP Genç Profesyoneller Programı Tamamlandı

30 genç, 2 aylık eğitim sonunda SAP Danışmanı unvanı ile mezun oldu ve kariyerine başladı.

15.11.2024 22:16
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IC Holding ve SAP'nin işbirliğiyle düzenlenen 13. SAP Genç Profesyoneller Programı tamamlandı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, yüzlerce başvuru arasından seçilen 30 genç, 2 ay süren eğitim sürecinin ardından mezun olmaya hak kazanarak sertifikalarını aldı.

Programdan mezun olan gençler, SAP'nin kurumsal kaynak planlama çözümü S/4HANA, bulut ve iş alanında yapay zeka çözümleri hakkında yetkinlik kazanarak 2 farklı sertifika sahibi oldu.

Yüzlerce başvuru arasından seçilen gençler, SAP Danışmanı unvanıyla SAP iş ortakları ve müşterilerinde istihdam edilecek.

Programla üniversiteden yeni mezun gençlerin teknik becerilerinin yanı sıra iletişim, tasarım odaklı düşünme gibi kişisel gelişimlerinin de desteklenmesi amaçlanıyor.

Dünya genelinde 2012'den bu yana gerçekleştirilen ve 4 bin 500'e yakın mezun veren program toplam 42 ülkede yürütülüyor.

2018'den bu yana Türkiye'de de gerçekleştirilen ve 300'e yakın mezun veren programla Türkiye'nin önde gelen kurumlarına SAP danışmanlık hizmeti verecek uzmanların yetiştirilmesi hedefleniyor.

Program sayesinde dijital ekonomideki yetenek ihtiyacının karşılanmasına destek sağlanıyor.

"Gençlerin teknoloji alanındaki mesleki gelişimini destekliyoruz"

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen IC Holding Bilgi Teknolojileri Lideri (CTO) Tolga Yeşildal, iş dünyasındaki büyük dijital dönüşüm nedeniyle birçok sektörde eğitim ve deneyim açısından yeterli donanıma ve niteliğe sahip profesyonel bulmakta zorluk çekildiğini belirterek, bu durumun şirketlerin rekabet gücünü etkilediğini ve projelerin istenilen kalitede ilerlemesini zorlaştırdığını aktardı.

Nitelikli kadro açığını kapatmak için bu tarz eğitim programlarının önem taşıdığını kaydeden Yeşildal, "Bu programı destekleyerek, ülkemizin dijital teknolojiler alanında yeni yetenekler kazanmasına katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Programı başarıyla tamamlayan genç profesyonelleri kutluyorum. Kariyer gelişim süreçlerinde de onların yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

IC Holding Yetenek Kazanımı ve Yönetimi Kıdemli Müdürü Derya Dali de gençlerin teknoloji alanındaki mesleki gelişimini desteklemekten mutluluk duyduklarına işaret ederek, gençlerin profesyonel hayata adaptasyonu için yapılandırılmış ve kapsamlı eğitim programlarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Dali, potansiyel çalışma arkadaşlarını desteklemenin geleceğe yönelik yaptıkları yatırımın önemli bir parçası olduğuna dikkati çekerek, "Başta SAP'nin düzenlediği Genç Profesyoneller Programı olmak üzere bu tarz gelişim programlarına destek vererek gençlerin potansiyellerini en üst düzeyde ortaya koymalarına katkı sağlıyoruz." açıklamasını yaptı.

SAP Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Erdem Şekeroğlu ise programdan mezun olan öğrencilerin neredeyse yüzde 100'ünün işe yerleştirildiği bilgisini paylaşarak, ekosisteme yeni profesyoneller yetiştirmeye devam ettiklerini belirtti.

SAP alanında çalışan 14 bini aşkın danışmanla geniş bir ağa sahip olduklarını aktaran Şekeroğlu, yeni teknolojilerin hızla gelişmesiyle nitelikli SAP uzmanına talebin her geçen gün arttığını kaydetti.

Şekeroğlu, programın dikkati çeken özelliklerinden birinin mezunların yüzde 57'sinin genç kadınlardan oluştuğunu anlatarak, "Teknoloji sektöründe kadın istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalarımıza farklı programlarımızla da devam edeceğiz. Mezunlarımız sadece iş hayatına değil, ülkemizin teknoloji ekosistemine de değer katmak için yolculuğa çıktı. Bu anlamlı serüvende bize eşlik eden tüm gençlere teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SAP Genç Profesyoneller Programı Tamamlandı - Son Dakika

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