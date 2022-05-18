Saray'da ayçiçek çeşit denemesi yapıldı - Son Dakika
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Saray'da ayçiçek çeşit denemesi yapıldı

18.05.2022 13:50
Saray'da ayçiçek çeşit denemesi yapıldı

Saray İlçesinde "Yerli Hibrit Çeşitlerinin Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" çerçevesinde Ayçiçek çeşit deneme ekimi yapıldı.

Saray İlçesinde "Yerli Hibrit Çeşitlerinin Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" çerçevesinde Ayçiçek çeşit deneme ekimi yapıldı.

Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri "Yerli Hibrit Çeşitlerinin Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" çerçevesinde 2022 üretim döneminde Edirköy Mahallesinde öncü çiftçilerin tarlasına ayçiçek deneme ekimi gerçekleştirdi.

Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürü Seyide Yılmaz yaptığı açıklamada; "Ayçiçek çeşit denemesi, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından ıslah edilerek tescil edilmiş 4 ayçiçek tohum çeşidi ve bölgede ekilen 3 çeşit kullanılarak her çeşitten ikişer dekar alan olmak üzere toplamda 14 dekar alanda kuruldu. Yapılan demonstrasyon ile ayçiçek tohum çeşitlerinin kalite ve verim miktarları açısından Saray İlçesi iklim koşullarına ve topraklarına en uygun olanlarının tespit edilmesi ve yerli çeşitlerin kullanımının arttırılması amaçlanmaktadır" dedi. - TEKİRDAĞ

Saray'da ayçiçek çeşit denemesi yapıldı
Saray'da ayçiçek çeşit denemesi yapıldı
Saray'da ayçiçek çeşit denemesi yapıldı

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Tohum, Tarım, Saray, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Saray'da ayçiçek çeşit denemesi yapıldı - Son Dakika


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