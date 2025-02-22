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Ekonomi

Sardes Kooperatifi Güven Tazeledi

Sardes Kooperatifi Güven Tazeledi

Salihli'de Sardes Esnaf Sanatkar Kredi Kooperatifi'nin genel kurulu yapıldı, başkan ibra edildi.

22.02.2025 13:08
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Manisa'nın Salihli ilçesinde 789 üyesi bulunan Sardes Esnaf Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, 2023-2024 yılları birleştirilmiş olağan mali genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Kamuran Ünveren ve yönetimi yapılan açık oylama ile ibra edilerek güven tazeledi.

Salihli Madeni Eşya Sanatkarları Esnaf Odası Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen mali genel kurulda yeterli çoğunluğun sağlanmasının ardından divan heyeti oluşturuldu. Divan başkanlığını 22.Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Birliği Başken Vekili aynı zamanda Alaşehir Esnaf Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Fatih Çataldere'nin yaptığı toplantı İstiklal Marşı okunup, saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

18 gündem maddesinin okunup karara bağlandığı mali genel kurulda konuşan Salihli Sardes Esnaf Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Kamuran Ünveren, kooperatifin kuruluşu ile ilgili bilgiler verdi. Ünveren "Salihli'de ikinci bir Kredi ve Kefalet Kooperatifinin kurulması için yola çıktığımızda bize yapamazsınız dediler, ama biz bunu esnaf ve oda başkanı arkadaşlarımızla birlikte başardık. Salihli'de Sardes Esnaf Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifini kurduk. Amacımız Salihli'de ikinci bir Kredi ve Kefalet Kooperatifini kurup sıcak parayı döndürebilmekti. Çünkü komşu ilçemiz Alaşehir'de 7 tane Kredi ve Kefalet Kooperatifi varken, Salihli'de bir tane varken, ikinci bir kooperatifi kurmaktı. Geldiğimiz noktada 300 ortağımıza 100 milyon liraya yakın kredi kullandırdık. Sizlerin desteği ile büyümeye devam edeceğiz" dedi. Ünveren, mali genel kurula karılan tüm davetlilere teşekkür etti.

Salihli Sardes Esnaf Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin mali genel kuruluna İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, AK Parti İlçe Başkanı Nejat Can Uygun, MHP İlçe Başkanı Halil Tüfek, Salihli Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdal Tunca, esnaf odası başkanları ile kooperatif ortakları katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Salihli, manisa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sardes Kooperatifi Güven Tazeledi - Son Dakika

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