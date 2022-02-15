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Sarıgül markete gitti, fiyatları kontrol etti ve bakan Nebati'ye seslendi: Aynı yerde, aynı noktadayım, fiyatlar da aynı! - Son Dakika

Sarıgül markete gitti, fiyatları kontrol etti ve bakan Nebati'ye seslendi: Aynı yerde, aynı noktadayım, fiyatlar da aynı!

15.02.2022 15:51

KDV indirimi sonrası ünlü bir market zincirine giden Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, fiyatlarda hiçbir değişiklik olmadığını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye seslenen Sarıgül, "1 hafta önce buradaydım. Fiyatlara baktım, inceledim. Şimdi aynı yerdeyim aynı noktadayım. Sayın bakan, fiyatlar burada. Fiyatların düşmediğini bir kez daha üzülerek gördüm." diye konuştu.

Son dönemde gıdada yaşanan hayat pahalılığı, vatandaşın belini bükmüş durumda. Şikayet bir hayli artınca hükümetten yeni bir hamle geldi. Gıda ürünlerinde KDV, yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi.

ÖNCE ZAM SONRA İNDİRİM

Bu hamlenin gıda fiyatlarına yüzde 7 indirim olarak yansıması gerekirken pek de beklenen gibi olmadı. Çoğu zincir market kararın yürürlüğe girmesinden önce fiyatları artırdı, KDV indirimiyle birlikte daha sonra fiyatları aşağıya çekti. Ancak son fiyatlar KDV düzenlemesinin öncesine göre daha yüksek durumda.

İNDİRİM ADI ALTINDA BİNDİRİM

Örneğin 30'lu yumurtayı düzenleme öncesi 38,90'dan satan zincir marketler, KDV indiriminin yürürlüğe girmesinden hemen önce fiyatı 45,90'a çekti. Daha sonra KDV indirimiyle fiyatı 42,95'e çekti. Aslında indirim yapmış gibi görünen marketler aslında bindirim yapmış oldu.

"FİYATLARIN DÜŞMEDİĞİNİ ÜZÜLEREK GÖRDÜM"

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, marketlerin indirim oyunuyla ilgili bir video paylaştı. Ünlü bir zincir markete giden Sarıgül, bir hafta öncesine göre fiyatlarda indirim olmadığını söyledi. Sarıgül, "1 hafta önce buradaydım. Fiyatlara baktım, inceledim. Sonra sayın bakan 'KDV'yi düşürdüm, fiyatlar düşecek' dedi. Şimdi aynı yerdeyim aynı noktadayım. Sayın bakan, fiyatlar burada. Fiyatların düşmediğini bir kez daha üzülerek gördüm. Esnaflarımız perişan, lütfen elektrik faturalarındaki fiyatları da düşürün" dedi.

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Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül, Market, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sarıgül markete gitti, fiyatları kontrol etti ve bakan Nebati'ye seslendi: Aynı yerde, aynı noktadayım, fiyatlar da aynı! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Sarıgül markete gitti, fiyatları kontrol etti ve bakan Nebati'ye seslendi: Aynı yerde, aynı noktadayım, fiyatlar da aynı! - Son Dakika
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