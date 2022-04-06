Sason'da ipek böceği geliştirme toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi

Sason'da ipek böceği geliştirme toplantısı

06.04.2022 16:07
Sason'da ipek böceği geliştirme toplantısı

Batman'ın Sason ilçesinde Kaymakam Murat Mete başkanlığında ipek böcekçiliğini yayma ve geliştirme toplantısı yapıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde Kaymakam Murat Mete başkanlığında ipek böcekçiliğini yayma ve geliştirme toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık toplantısı salonunda yapılan toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eyüp Aktaş ve Koza yetiştiricileri birliği Başkanı Mehmet Zülküf Aktaş katıldı.

Toplantıda, ipek böcekçiliğinin ilçede 2012 yılında faaliyete başlayarak günümüze kadar devam eden çalışmaları ele alındı. Toplantıda konuşan Kaymakam Mete, ipek böcekçiliğini ilçe geneline yayarak kırsalda yaşayan vatandaşlara ek gelir sağlaması için çalışmaların devam edeceğini belirtti. Kaymakam Mete, "Sason'da 2009 yılında 2 aile ile üretimine başlanılan ipek böceği besiciliği her geçen yıl daha da yaygınlaşarak geçtiğimiz yılda besicilerimize verdiğimiz destekler sayesinde 113 üreticiye ulaştık. 2021 yılında 4 ton 800 kilo gram koza elde edildi. İlçemizde 2013 Yılında 200 metre karelik, 24 paket üretim kapasiteli ilk çiftlik Karşıyaka Mahallesinde kuruldu. 2022 yılı döneminde GAP desteğiyle İnficar Deposu ve Kapama Dut Bahçesi ihaleleri yapılarak çalışmalara devam edilmektedir. Üretimi en iyi şekilde artırmak amacıyla Koza Derneği ve ilçemiz tarım müdürlüğü tarafından üreticilere gerekli eğitimler verilecek. Dernek ve tarım müdürlüğü tarafından yeni üreticiler kazanmak için gerekli çalışmalar yapılarak üretime uygun yerlerin tespiti yapılarak bakım ve onarımı için tarafımızdan gerekli destek sağlanacaktır" dedi. - BATMAN

Sason'da ipek böceği geliştirme toplantısı
Sason'da ipek böceği geliştirme toplantısı
Sason'da ipek böceği geliştirme toplantısı
Sason'da ipek böceği geliştirme toplantısı

YORUMLAR
500
İslahiye'de ekmek fırınlarında denetim yapıldı İslahiye'de ekmek fırınlarında denetim yapıldı Otizmli çocuklar Batman Üniversitesi tarım alanında sebze ekti Otizmli çocuklar Batman Üniversitesi tarım alanında sebze ekti

Hisarcık, Batman, Tarım, Sason, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sason'da ipek böceği geliştirme toplantısı - Son Dakika


Son Dakika
16:11 Eski Rusya Devlet Başkanı Medyedev açıkladı: Putin'in hedefi yeni bir Rus İmparatorluğu kurmak!
16:07 Üniversite öğrencisinden haber alınamıyordu: Ormanda ölüsü bulundu
15:58 Kinder Sürpriz Avrupa'da paniğe neden oldu! Firma Türkiye için açıklama yaptı: Tehlike yok!
15:52 Futbolseverleri şaşkına çeviren olay! Maçların 100 dakika oynanması bekleniyor
15:31 Görüntü Buça'dan: 82 yaşındaki babasının cesedini yol kenarında buldu
15:28 Oğlum dizisinde bu akşam neler olacak? Otopsi raporundan çıkan ayrıntı ne?
15:27 Samsun'da fıkra gibi olay! Kepçe operatörü, adresi karıştırınca yanlış bina yıkıldı
15:22 Aynur Aydın, Yeşim Salkım'a "hayvanlardan özür dile" dedi! Salkım'ın yanıtı olay oldu: Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dile
15:10 Savaşı iki ay önceden bilen Rus milliyetçisi Jirinovski yaşamını yitirdi
15:01 Saadet lideri Karamollaoğlu: İnsanlar sahurda sofraya ne koyacağını, iftarı neyle açacaklarını düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 16:15:32. #1.13#
SON DAKİKA: Sason'da ipek böceği geliştirme toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement