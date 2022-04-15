Sason'da ipek böcekçiliği geliştirme projesi dahilinde dut fidanı dikildi - Son Dakika
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Sason'da ipek böcekçiliği geliştirme projesi dahilinde dut fidanı dikildi

15.04.2022 12:09
Sason'da ipek böcekçiliği geliştirme projesi dahilinde dut fidanı dikildi

Batman'ın Sason ilçesinde Kaymakam Murat Mete ve Koza üreticileri, İpek böceği geliştirme projesi dahilinde Karşıyaka Mahallesinde kapama dut bahçesi oluşturdu.

Batman'ın Sason ilçesinde Kaymakam Murat Mete ve Koza üreticileri, İpek böceği geliştirme projesi dahilinde Karşıyaka Mahallesinde kapama dut bahçesi oluşturdu.

Sason ilçesinde her geçen yıl artarak yaygınlaşan İpek böceği besiciliğini ilçe geneline yayma ve geliştirme projesi dahilinde Karşıyaka Mahallesine Koza üreticileriyle bir araya gelen Kaymakam Murat Mete, oluşturdukları dut kapama bahçelerinde Koza üreticileri ile birlikte dut fidanı dikti. Kurulan dut kapama bahçeleri sayesinde İpek böceklerinin onlarca aileye geçim kaynağı olacağını ifade eden Kaymakam Mete, "İpek böceğinin tek gıdası dut yaprağıdır ve bir kutu ipek böceği için yaklaşık 500 kilogram dut yaprağına ihtiyaç vardır. Dut bahçesinin, ipek böceği besleme yerine yakın olması işçilik açısından kolaylık sağlar. Yeni yaptığımız bu kapama bahçeleri sayesinde ilçemizde koza üretimini daha da artırarak daha fazla üreticimize destek sağlamayı hedefliyoruz. Yenileyeceğimiz İpek böceği besim evleri sayesinde de koza üretimini ilçe geneline yaymayı hedefliyoruz. Bütün tarım alanlarında üretim yapmak isteyen her vatandaşımıza daima kapımız açıktır. İmkanlar doğrultusunda her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz" dedi. - BATMAN

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Karşıyaka, Batman, Sason, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sason'da ipek böcekçiliği geliştirme projesi dahilinde dut fidanı dikildi - Son Dakika


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