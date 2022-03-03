SATSO Başkanı Altuğ, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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SATSO Başkanı Altuğ, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

03.03.2022 15:38
SATSO Başkanı Altuğ, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yaşanan sıkıntılı sürece, ekonomik çalkalanmalara rağmen iş dünyasının çalışmaları ve hükümetin gayretlerinin sonuç verdiğini, 2021'deki büyüme rakamının oldukça memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yaşanan sıkıntılı sürece, ekonomik çalkalanmalara rağmen iş dünyasının çalışmaları ve hükümetin gayretlerinin sonuç verdiğini, 2021'deki büyüme rakamının oldukça memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Altuğ, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin 2021 yılında ciddi performans göstererek yüzde 11 büyüdüğünü anımsattı.

Bu büyümede sanayi üretimi ve ihracattaki büyümenin önemli katkısı olduğunu gördüklerini belirten Altuğ, "Yaşanan sıkıntılı sürece, ekonomik çalkalanmalara rağmen iş dünyasının çalışmaları ve hükümetin gayretleri sonuç veriyor. Son birkaç yıldır ülkenin içinden geçtiği durumu göz önüne alırsak, bu büyüme rakamı oldukça memnuniyet verici." ifadelerini kullandı.

Sakarya'nın şubat ayı dış satım verilerine de değinen Altuğ, şunları kaydetti:

"Sakarya ihracatı, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 33 artış göstererek 569 milyon 529 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 28 oranında artışla memnuniyet verici bir tablo çizmektedir. Türkiye ortalamasının üzerinde bir artış söz konusu. Şubat ayında Birleşik Krallık, Fransa, İsveç, Almanya başta olmak üzere 122 ülkeye ihracat yapılırken, otomotiv, çimento, cam seramik ve toprak ürünleri, demir ve demir dışı metaller ile hububat bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri öne çıkan sektörler arasındadır. Sakarya, şubat ayında en çok ihracat yapan iller sıralamasında 7'nciliğini korumaya devam ediyor."

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İhracat, Sakarya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SATSO Başkanı Altuğ, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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