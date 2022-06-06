SATSO Başkanı Altuğ, dış ticaret verilerini değerlendirdi Açıklaması

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, mayısta 353 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Sakarya'da katma değerli ve rekabet gücü yüksek üretim yapmanın önemli olduğunu belirtti.

Altuğ, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan güncel dış ticaret rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde, geçen ay Sakarya'dan 353 milyon dolarlık ihracat yapıldığını aktardı.

Sakarya'nın mayıs ayında en çok ihracat yapan 8'inci il olduğunu işaret eden Altuğ, "Kümülatifte ise yıl içerisinde 7. sıradaki yerini korumayı başardı. 2022 Mayıs'ta Sakarya'dan yapılan ihracatta 2022 Nisan ayına göre yüzde 29, geçen yılın mayıs ayına göre ise yüzde 1'lik telafi edilebilir bir düşüş söz konusu olsa da 5 aylık toplam ihracatımız 2 milyar 242 milyon doları aşmış durumdadır." ifadesini kullandı.

Altuğ, düşüşün en büyük nedenleri arasında Rusya- Ukrayna savaşının önde geldiğini vurgulayarak, sektörel anlamda ilin lokomotifi otomotiv firmalarındaki kısa süreli ve planlı bakım-onarım duruşlarının ihracata etki ettiğini belirtti.

Otomotiv, demir ve demir dışı metaller, çimento, cam seramik, toprak ürünleri, makine ve aksamları ile çelik sektörlerinin ihracatta başı çektiğini dile getiren Altuğ, 5 aylık süreçte otomotiv sektörünün tüm ihracatın yüzde 86'sını karşıladığını ve serbest bölgeler dahil toplam 121 ülkeye ihracat yapıldığını ifade etti.

Altuğ, kentin nisan ayı ithalat rakamlarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"İthalat, yüzde 5,3 azalışla 271 milyon 440 bin dolar, dış ticaret dengesi 261 milyon 176 bin dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 196 olarak gerçekleşti. 4 aylık dönemde dış ticaret hacmi yüzde 3,1 artarak 3 milyar 208 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 166 olarak gerçekleşti. Bu görünümde Sakarya, nisan ayında ülke ithalatında yüzde 0,92'lik pay ile 12. sıradadır."

Salgın sonrası birçok ülkenin üretim ve tüketim dengesini revize ettiğini ifade eden Altuğ, "Yaşanan süreç hem üreticileri hem tüketicileri zor durumda bırakıyor. Üretmek ve en önemlisi katma değerli, rekabet gücü yüksek ürünlerle üretim yapmak bizim için çok daha önemlidir. Teknolojiye ayak uydurarak çağın ilerisinde düşünmeli ve bunu da üretime yansıtarak gelişmeyi sürdürmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.