Savunma Sanayine 'Leasing' Kredi Programı - Son Dakika
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Ekonomi

Savunma Sanayine 'Leasing' Kredi Programı

Savunma Sanayii Başkanlığı, Vakıf Leasing ile birlikte savunma sanayine özel kredi programı başlattı.

25.02.2025 17:34
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Savunma Sanayii Başkanlığı savunma sanayine özel bir 'leasing' kredi programı duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında geniş tedarik ekosisteminin desteklemek amacıyla yatırım kredilerinin önünü açan bir anlaşmaya imza attı. SSB ve Vakıf Leasing, ile yapılan anlaşma sayesinde savunma sanayinde yer alan kurumsal ölçekteki firmaları desteklemek amacıyla vade ve fiyatlandırması savunma sanayine özel bir 'leasing' kredi programı açıldı.

Savunma Sanayi Başkanlığı olarak hepinizin farkında olduğu yeni süreçlerin başlatılması, uçtan uca sağlıklı tedarik zincirlerinin oluşturulması, kahraman ordumuzun ihtiyaç duyduğu, güvenlik güçlerimizin ihtiyaç duyduğu ekipmanları zamanında ve maliyet etkin teslim edebilmek adına sektörümüzde faaliyet gösteren her bir şirketin kobisinden ana yüklenicisine ihtiyaç duyduğu süreçlerindeki tüm kolaylaştırmaları yapabilmek adına arkadaşlarımızla beraber emek sarf ediyoruz, çözümler bulmaya çalışıyoruz, sektörümüzden gelen talepleri planlayarak yerine getirmeye çalışıyoruz. İşte bu taleplerin başında da finansal talepler geliyor. Bu finansal talepleri çözüme oluşturabilecek bir takım kolaylık oluşturabilecek ürünleri, yeni kredilendirme sistemlerini sizler yakından takip ediyorsunuz. Bir süredir aşama aşama devreye almaya başladık. İşte bugün de kiralama modelini sektörümüzle Vakıf Leasing ile birlikte tanıtıyoruz. Bu program sayesinde makine-teçhizat alımlarının kredilendirilmesiyle ve ortaya sunduğu diğer kredi mekanizmalarından farklı olarak teminat istememesi, geri ödeme süresinin bir yıldan sonra bir yıla kadar olmaması ve 60 ay gibi bir süreyle geri ödeme kiralama süreninin planlanmış olması avantaj sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Daha yılın ilk iki ayında ise 650 milyon dolarlık teslimat gerçekleştirdi şirketlerimiz. Dolayısıyla seri üretimde altyapıların, makine teçhizatın parkurların kurulması daha da ön planlamayla elzem olduğu bir döneme de girdik. Bu anlamda şirketlerimize, kobilerimize, sektörümüze faaliyet gösteren tüm firmalara kolaylık sağlayacak bir ürün. Ben tekrardan emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum ve sektörümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Vakıf, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Savunma Sanayine 'Leasing' Kredi Programı - Son Dakika

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