Sayıştay Daire Başkanlığına Nükrettin Parlak seçildi - Son Dakika
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Sayıştay Daire Başkanlığına Nükrettin Parlak seçildi

15.04.2022 12:52
Sayıştay Daire Başkanlığına Nükrettin Parlak seçildi

Sayıştay Genel Kurulunun bugünkü toplantısında 2. Daire Üyesi Nükrettin Parlak, Daire Başkanlığı görevine seçildi.

Sayıştay Genel Kurulunun bugünkü toplantısında 2. Daire Üyesi Nükrettin Parlak, Daire Başkanlığı görevine seçildi.

Sayıştay'dan yapılan açıklamaya göre Daire Başkanlığına seçilen Parlak, 1 Ekim 1970'de Erzincan'da doğdu.

Parlak, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1991'de mezun oldu ve 1992'de Sayıştayda göreve başladı. 1999-2002 yıllarında geçici görevli olarak Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında (TİKA) yöneticilik ve yurt dışında temsilcilik görevlerinde bulunan Parlak, 2004'te Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde (TODAİE) yüksek lisans programını tamamladı.

" Orta Asya, Kafkasya ve Balkan Ülkeleriyle İlişkiler ve Türk Dış Yardımları (1992-2003)" adlı kitabı 2007'de TİKA yayını olarak basılan Parlak, 2011'de TBMM Genel Kurulunca Sayıştay üyeliğine seçildi. İngilizce bilen Parlak, evli ve iki çocuk babası.

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Erzincan, Sayıştay, Ekim, TİKA, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sayıştay Daire Başkanlığına Nükrettin Parlak seçildi - Son Dakika


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