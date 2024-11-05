Schneider Electric Hedefi Aştı - Son Dakika
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Ekonomi

Schneider Electric Hedefi Aştı

Schneider Electric, 50 milyon kişiye yeşil enerji erişimi hedefine erken ulaştı, sürdürülebilirlikte ilerledi.

05.11.2024 15:47
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Schneider Electric, 2025 sonu hedefinden bir yıl önce 50 milyon kişiye yeşil ve güvenilir enerjiye erişim sağlama hedefini aşarak, sürdürülebilirlik hedeflerine emin adımlarla yürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric, Schneider Sürdürülebilirlik Etkisi (SSI) programının sonuçlarını açıkladı. Yakın zamanda TIME ve Statista tarafından "Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketi" seçilen Schneider Electric'in SSI programı, şirketin 2025 için belirlenen bir dizi dönüştürücü çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) hedefindeki ilerlemesini izliyor ve ölçüyor.

Schneider Electric, sürdürülebilirlik performansını takip edip, üç aylık sonuçları yayınlayarak, 11 küresel ve yerel hedefinin ivmesini koruyor ve kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki sektör liderliğini sürdürüyor.

Üçüncü çeyrek sonunda, genel Schneider Electric Sürdürülebilirlik Etkisi (SSI) puanı on üzerinden 7,29 olarak gerçekleşerek, 2024 yıl sonu hedefi olan 7,40'a ulaşma yolunda ilerledi.

Schneider Impact gelirlerinde 2024'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 75 artış seviyesine ulaşıldı. Şirket böylece 2025'te konulan yüzde 80'lik hedefe yaklaştı.

Şirket, müşterilerin 628 milyon ton karbondioksit emisyonunu tasarruf etmelerine ve önlemelerine yardımcı olarak, 800 milyon tonluk 2025 hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Schneider Electric, Sıfır Karbon Projesi aracılığıyla büyük tedarikçilerinin karbon etkisini yarıya indirme konusunda önemli adımlar atarak operasyonel karbondiaoksit emisyonlarında yüzde 36'lık bir azalma sağladı. Bu, ABD, Avrupa ve Çin'de düzenlenen çeşitli yenilenebilir enerji çalıştaylarının yanı sıra tedarikçileri karbonsuzlaştırma çabalarında desteklemeyi amaçlayan 20'den fazla özel web semineriyle kolaylaştırıldı.

İlk 1000 tedarikçinin operasyonlarından yüzde 36 adımlarla emisyonları azaltırken, ürünlerde yeşil malzeme içeriği yüzde 37 arttı. Birincil ve ikincil ambalajlarda tek kullanımlık plastiğin azaltılması ve geri dönüştürülmüş karton kullanımı ise 74'e ulaştı. 2025'te 50 milyon kişiye yeşil elektriğe erişim hedefi, 2024'ün üçüncü çeyreğinde aşılarak, 50,8 milyon insan yeşil elektriğe erişti.

Schneider Electric ayrıca 763 binden fazla kişiyi enerji yönetimi konusunda eğiterek tüm nesiller için öğrenmeyi, beceri kazanmayı ve gelişmeyi teşvik etme çabalarında önemli bir eşiği aştı. Bu kapsamda Schneider Electric ve Vakfı kısa süre önce Enactus ile işbirliği yaparak on ülkeden üniversite öğrencilerinin enerji dönüşümüyle ilgili sosyal sorunları ele alan girişimci çözümler geliştirmelerini sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric'in Sürdürülebilir Kalkınma Kıdemli Başkan Yardımcısı Xavier Denoly, bu çeyrekte elde ettikleri başarılar, iddialı hedeflerine ulaşmalarında çok önemli bir rol oynayan yerel projelerle birlikte etkilerinin ölçeğini ortaya koyduğunu belirterek, "Bu harika sonuçlara rağmen, işimiz henüz bitmedi. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak, insanlara ve gezegene fayda sağlamak için küresel dekarbonizasyon çabalarımızı daha da yoğunlaştırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Schneider Electric Hedefi Aştı - Son Dakika

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