Schneider Electric'ten Çevresel Veri Programı - Son Dakika
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Ekonomi

Schneider Electric'ten Çevresel Veri Programı

Schneider Electric, sürdürülebilirlik için yeni çevresel veri programını tanıttı.

29.04.2025 14:54
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Schneider Electric, ürünlerinde çevresel şeffaflığı ve sürdürülebilirliği belgeleyen özel sertifika programı "Green Premium" etiketi üzerine inşa edilen Çevresel Veri Programı'nı hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, program, ürünlerin çevresel etkilerine dair bilgi erişimi sunarken, kullanıcılar, daha bilinçli ve veriye dayalı kararlar alabiliyor, değişen yasal gerekliliklere güvenle uyum sağlayabiliyor.

Schneider Electric, bu yıl ocak ayında Corporate Knights tarafından, 2024'te ise Time Magazine ve Statista tarafından, "Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketi" seçildi. Çevresel liderliğe olan bu güçlü bağlılık ve müşterilerden gelen şeffaflık taleplerinin artması, bu programın hayata geçirilmesine öncülük etti.

Karbon ayak izi, enerji verimliliği, ambalaj ve geri dönüştürülmüş içerik gibi kritik bilgileri sunarak şirket, işletmelerin sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu seçimler yapmalarına yardımcı oluyor. Sunulan veriler sayesinde kurumlar, kendi çevresel etkilerini daha etkin şekilde izleyip anlayabiliyor ve azaltabiliyor.

Schneider Electric, daha önce şirketin Green Premium etiketi kapsamında paylaşılan 5 çevresel veri niteliğini 14'e çıkararak, ürünlerin çevresel etkilerine dair daha kapsamlı bir anlayış sunuyor. Söz konusu 14 çevresel veri niteliği, 110 bin ticari referans için çevrim içi olarak erişime açık bulunuyor. Şirket, yıl sonuna kadar bu kapsamı 155 bin ticari referansa çıkararak, ürün cirosunun yüzde 80'ini kapsamayı hedefliyor. Bu oran güncel olarak yüzde 70 seviyesinde bulunuyor.

Küresel ekonominin yalnızca yüzde 7,2 oranında döngüsel

2024'ün resmi olarak gezegenin en sıcak yılı olarak kaydedilmesiyle birlikte, çevre ve iklim eylemlerinde ilerlemenin hızlandırılması her zamankinden daha acil bir hale geldi. Öte yandan, araştırmalar küresel ekonominin yalnızca yüzde 7,2 oranında döngüsel olduğunu ortaya koyuyor. Son yıllarda yürürlüğe giren düzenlemeler şeffaflık ve hesap verebilirlik konularında standartları yukarıya taşıyor.

Schneider Electric'in Çevresel Veri Programı kapsamında sunulan veriler, kurumların bu metrikleri hem iş süreçlerinde hem de yasal uyumluluk ve raporlama amaçlarıyla kolaylıkla kullanmalarını sağlıyor. Çevresel veri şeffaflığı, hem karbon emisyonlarını azaltmak hem de rekabet gücünü artırmak açısından kritik önem taşıyor. Çünkü geleceği şekillendirecek olan bu iki hedefin temelinde, daha iyi, daha net ve daha güvenilir verilerle desteklenen tercihler yatıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Sürdürülebilirlik Direktörü Chris Leong, çevresel ürün verisi konusunda 15 yılı aşkın bir deneyime sahip olduklarını belirtti.

Leong, "Bu süreçte güven ve şeffaflık temelli bir miras inşa ettik. Şimdi, Çevresel Veri Programı ile çevresel verilerin erişilebilirliği ve performansı konusunda yeni bir dönüm noktası belirliyoruz. Şeffaflık odağında, müşterilerimize ve sektördeki ortaklarımıza daha iyi, daha uzun süre kullanmak ve tekrar kullanmak için veri temelli, sorumlu kararlar alabilmelerinde yardımcı olmaya devam etmek konusunda kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Rexel Sürdürülebilirlik Direktörü Celine Coulibre-Dumenil de müşterilere, seçimlerinin çevresel etkileri hakkında bilinçli kararlar alabilmeleri için daha şeffaf ve gerçekçi ürün verilerine erişim sağlamanın zorunlu olduğunu vurgulayarak, "Schneider Electric'in, endüstriyi daha fazla çevresel ürün şeffaflığına doğru yönlendirme amacını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Schneider Electric'ten Çevresel Veri Programı - Son Dakika

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