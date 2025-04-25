Scratch Cup Finali Tamamlandı

QNB Türkiye'nin, Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği ulusal ölçekli teknoloji ve kodlama yarışması Scratch Cup'ın final etabı Kristal Kule'de tamamlandı.

"Minik Eller Büyük Hayaller" platformu çatısı altında yürütülen ve "Minik Eller Kod Yazıyor" projesi kapsamında düzenlenen Scratch Cup, bu yıl 52 şehirden 1192 takımın başvurusuyla, bugüne kadarki en yüksek katılım oranına ulaştı.

QNB Türkiye'nin çocuklara ve gençlere yönelik sosyal sorumluluk yaklaşımının önemli bir parçası olan Scratch Cup'ta yapılan değerlendirmeler sonucunda 9 farklı şehirden gelen 10 takım finale kaldı.

"Doğayı Koruyan Teknolojiler" temasıyla geliştirdikleri projelerinde geri dönüşüm, enerji verimliliği, doğal kaynakların korunması ve biyoçeşitlilik gibi çevresel başlıkları ele alan öğrenciler, teknolojiyle doğa arasında güçlü bağ kurdukları fikirlerini jüri üyelerine sundular.

Katılımcı öğrencilere temel dijital yetkinlikler kazandırmayı hedefleyen eğitimler, MIT tarafından geliştirilen Scratch platformu ve 3 boyutlu tasarım aracı Tinkercad kullanılarak gerçekleştiriliyor.

Türkiye genelinde hem çevrim içi hem de yüz yüze sunulan eğitimler, yalnızca teknik becerilerle sınırlı kalmıyor, yaratıcı düşünme, işbirliği, problem çözme ve çevresel duyarlılık gibi çok yönlü kazanımlarla da zenginleşiyor.

Bugüne kadar proje kapsamında, Türkiye genelinde 50 binden fazla çocuğa, toplamda 420 bin saatin üzerinde eğitim verildi.

Finalde yer alan takımlar, 8-10 yaş ve 11-14 yaş olmak üzere iki ayrı kategoride değerlendirildi. Her yaş grubunda, "En İyi Proje", "En İyi Kod Yapısı", "En İyi Görsel Tasarım", "En İyi Uyarlama", "En İyi Senaryo" başlıklarında ödüller verildi. Ayrıca tüm finalist çocuklara 3 bin lira değerinde hediye çeki takdim edildi.

"Teknolojiyi iyilik için kullanma vizyonunu kazandırmayı önemsedik"

Etkinliğinin final etabında konuşan QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, çocukların projelerinde yalnızca teknik yetkinlik değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk duygusu da kazandığını söyledi.

Tan, Minik Eller Büyük Hayaller platformlarıyla çocuklara sadece kodlama öğretmekle kalmayıp aynı zamanda birlikte üretmenin gücünü, sürdürülebilirlik bilincini ve teknolojiyi iyilik için kullanma vizyonunu kazandırmayı önemsediklerini aktardı.

Bu yıl Scratch Cup için rekor sayıda başvuru aldıklarına dikkati çeken Tan, "Çocuklarımız 'Doğayı Koruyan Teknoloji' temasıyla çevreye duyarlı projeler geliştirdiler. Kodlamayı yalnızca bir beceri değil, bir fark yaratma aracı olarak görmeleri bize umut veriyor. Habitat Derneği ile yürüttüğümüz işbirliği sayesinde her yıl daha fazla çocuğa ulaşıyor, onların hayallerine ortak oluyoruz." diye konuştu.

"Çocukların dijital dönüşüme entegre olabilmelerini önemsiyoruz"

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu da çocukların dijital dönüşüme entegre olabilmelerini oldukça önemsediklerini ve çalışmalarını uzun zamandır bu yönde sürdürdüklerini dile getirdi.

Caldu, çocukların 21'inci yüzyılın yetkinliklerine sahip olmaları ve yeni teknolojileri etkin şekilde kullanmalarının yanında, geliştiricileri olmalarını da arzuladıklarını aktardı.

Bu yaklaşım doğrultusunda 2015'ten beri QNB Türkiye ile hayata geçirdikleri çalışmalarla her yıl binlerce çocuğu temel kodlama eğitimleriyle buluşturduklarına işaret eden Caldu, "Eğitim içeriklerinin geniş kitlelere ulaşması ve sürdürülebilir olması amacıyla hayata geçirdiğimiz web sitesi üzerinden de kodlama eğitimi imkanı sağlıyoruz. Bu noktada Habitat gönüllülerinin destekleriyle de çalışmalarımızı yaygınlaştırmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Caldu, Scratch Cup'ta yarışan her bir çocuğun kazanımdan çok daha fazlasını elde ettiğine inandığını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocukların her biri, dijital becerilerini geliştirerek, takım çalışmasını deneyimleyerek ve teknolojiyi toplumsal fayda için kullanmayı öğrenerek geleceğe çok daha güçlü adımlarla yürüyor. Çocukların öğrenirken yeni fikirler geliştiriyor olmaları Scratch Cup'ın önemi bir kez daha ortaya koyuyor. Bu sene 'Doğayı Koruyan Teknoloji' teması ile düzenlediğimiz Scratch Cup 2025'te ürettikleri yaratıcı fikirlerle attıkları her adım için çocukları yürekten tebrik ediyorum. Hep birlikte daha sürdürülebilir, daha umut dolu bir gelecek inşa edeceğimize inancımız tam."