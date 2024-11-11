Sebze fiyatlarındaki artış "yok artık" dedirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sebze fiyatlarındaki artış "yok artık" dedirtti

Geniş Video İzle

Ekim ayında sebze fiyatları, hava koşulları ve tek bir bölgeden gelen sera ürünleri nedeniyle en çok domates ve biberde yüzde 20 arttı. Hal esnafı, kış mevsiminde fiyatların düşmesinin beklenmediğini belirtti.

11.11.2024 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sebze fiyatları geçtiğimiz ay en çok pahalanan ürün grubu oldu. Söz konusu ayda en çok domates ve biber fiyatı arttı. İstanbul Yenibosna'daki hal esnafı, havaların soğuması ve sera ürünlerinin tek bölgeden gelmesinden dolayı fiyatların yükseldiğini söyledi.
Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler de belli oldu. Buna göre, geçen ay taze sebzeler (patates hariç) en fazla pahalılaşan ürün grubu olarak dikkat çekti.
İstanbul Yenibosna'daki sebze ve meyve halinde fiyatları artan ürünlerin başında domates ve biber geliyor. Geçtiğimiz aya göre domates ve biberin fiyatı yüzde 20 arttı.

SERA ÜRÜNLERİNİN TEK BÖLGEDEN GELİYOR OLMASI FİYATLARI ARTIRDI

Hal esnafı havaların soğuması ve sera ürünlerinin kış mevsiminden dolayı tek bölgeden gelmesinin fiyatları artırdığını söyledi. Öte yandan sebzeye olan talebin yükseldiğini söyleyen hal esnafı, kış döneminde fiyatların düşmeyeceğini aktardı.

HALDEKİ SEBZE FİYATLARI

Halde; domates 55-60 liradan, biber 65-70 liradan, beyaz lahana 25 liradan, kırmızı lahana 40 liradan, salatalık 45-50 liradan satılıyor. Limonun fiyatı ise 15-20 lira civarında seyrediyor. Kıvırcık 35 liradan, maydanoz ve dere otu 10 liradan satılıyor.

"DOMATES VE BİBER FİYATLARI GEÇEN AYA GÖRE YÜZDE 20 ARTTI"

Kış sezonu başladığı için tüm ürünlerin sera ürünü olduğunu söyleyen hal esnafı Nurullah Dağıstanlı, "Sebzeler şu an sadece tek bir bölgeden geliyor. Bundan kaynaklı olarak fiyatlar biraz yükseldi. Şu an ürünler sadece Akdeniz bölgesinden geldiği için talep karşılanamıyor. Maliyetler de çok yükseldi. Ambalaj ve işçi fiyatları da arttı. Domates şu anda 55-60 liradan, biber 65-70 liradan, beyaz lahana 25 liradan, kırmızı lahana 40 liradan, salatalık 45-50 liradan satılıyor. Sadece limon fiyatı biraz düşük, 15-20 liradan satılıyor. Kıvırcık 35 liradan, maydanoz ve dere otu 10 liradan satılıyor. Domates ve biber fiyatları geçen aya göre yüzde 20 arttı. Kış boyunca fiyatlar böyle devam edebilir" dedi.

Sebze fiyatlarındaki artış "yok artık" dedirtti
Kaynak: İHA

istanbul, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sebze fiyatlarındaki artış 'yok artık' dedirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ufuk Temel:
    Ama enflasyon düşüyor 7 4 Yanıtla
  • Ozan Meteriz:
    Domatesi yetiştiren bir çiftçi olarak ilk defa para kazanmaya başladık 6 0 Yanıtla
  • Ahmet Polat:
    Şimşeke göre enflasyon düşüşte. bu zamana kadar iktidar ne dediyse tersi oldu hep. hâlâ aynı durum at gözlüğü takanlar yüzünden çekiyor bunları halk . 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede
14:32 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu
14:07 Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç’ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı
11:25 Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor
10:53 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında
23:08 Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı
23:00 Mert Hakan’dan Muslera’ya olay yaratacak Mourinho yanıtı Mert Hakan'dan Muslera'ya olay yaratacak Mourinho yanıtı
22:45 Maçın hakemine olay sözler: Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm Maçın hakemine olay sözler: Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm
21:51 CHP’de Orhan Sarıbal da Özgür Özel’e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım CHP'de Orhan Sarıbal da Özgür Özel'e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım
21:47 Atatürk’ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı’ya döndü: Hala konuşuyorlar ya Atatürk'ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı'ya döndü: Hala konuşuyorlar ya!
21:05 Küba’da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem Küba'da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem
21:04 Fenerbahçe, Sivasspor’u 4-0 yendi Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 yendi
20:55 RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 15:41:48. #1.13#
SON DAKİKA: Sebze fiyatlarındaki artış "yok artık" dedirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.