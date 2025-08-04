Securitas'tan Gençlere Destek

Securitas Türkiye'nin genç yeteneklere kariyer yolculuklarında destek olmak amacıyla hayata geçirdiği "Güvenli Fikirler" programı, başarıyla tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gençlerin güvenliğe dair yenilikçi fikirlerini ortaya koyduğu program, sektör ile gençler arasında köprü kurarak önemli bir etki yarattı.

Finale kalan 35 genç, güvenliğin farklı alanlarına yönelik geliştirdikleri 6 projeyle yarıştı. Securitas üst yönetiminden oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucunda en yüksek puanı alan 3 proje ödüllendirildi. Birinci olan projeye 60 bin lira, ikinciye 40 bin lira, üçüncüye ise 20 bin lira para ödülünün yanı sıra Securitas Güvenlik'te staj imkanı sağlandı.

Genç yetenekler tarafından büyük ilgi gören Güvenli Fikirler programı, üniversite son sınıf öğrencileri ve yeni mezunlara açık olarak Youthall platformu üzerinden yürütüldü. Program, 2 binden fazla ön başvuru almıştı.

Toplamda 4 ay süresince projeye hazırlanan gençler, Securitas yöneticilerinden eğitim alarak, sektörün dinamiklerini yakından tanıdı. Program kapsamında katılımcılar, fikirlerini geliştirip projeye dönüştürdü ve final etkinliğinde sunumlarını gerçekleştirdi.

Program, gençlerin güvenlik sektörüne yenilikçi ve yaratıcı bakış açıları kazandırmasının yanı sıra, Securitas çalışanlarıyla gençler arasında güçlü bir sinerji oluşmasını sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Securitas Güvenlik Kurumsal İletişim Müdürü Elif Koca, amaçlarının, gençlere Securitas'ı ve güvenlik sektörünü tanıtarak, bu alanı kariyer yolculuklarında bir seçenek olarak değerlendirmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Güvenliğin yalnızca sahada yürütülen hizmetlerden ibaret olmadığını, teknoloji, danışmanlık, insan kaynakları yönetimi ve yangın güvenliği gibi çok yönlü alanları kapsayan stratejik bir sektör olduğunu anlatmaya çalıştıklarını vurgulayan Koca, "Beklentimizin çok üzerinde ilgi gören program, kuşaklar arası etkileşim açısından da önemli bir köprü oldu. Securitas olarak önümüzdeki dönemde de gençlerle bir araya gelmeye ve kariyer yolculuklarına eşlik etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.???????