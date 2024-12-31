SEDDK'dan Sermaye Yeterliliği Düzenlemesi - Son Dakika
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Ekonomi

SEDDK'dan Sermaye Yeterliliği Düzenlemesi

SEDDK, sigorta ve emeklilik şirketlerinin sermaye yeterliliklerini değerlendiren yönetmelikte değişiklik yaptı.

31.12.2024 22:47
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), sigorta ve reasürans ile emeklilik şirketlerinin sermaye yeterliliklerinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin düzenlemeye gitti.

"Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, aktif riski hesabında, bilançoda yer alan aktif hesap kalemlerinin bazılarının çarpılacağı risk ağırlıkları değiştirildi.

Sigortacılık ve emeklilik faaliyetlerinden alacaklarda risk ağırlığı 0,250 olarak belirlenirken, yönetmelikte "Emeklilik şirketlerinin saklayıcı şirketten alacakları ile kamu kurumları ve kuruluşları ile Kanunla kurulan ve özel kanunlarına istinaden sigorta aracılığı yapma yetkisi tanınan kurum ve kuruluşlardan (bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman şirketleri dışında) hesaplama dönemi itibarıyla sermayesinin üçte birinden fazlası Türkiye Varlık Fonuna ait şirketlerden (sigorta aracılığı kapsamındakiler müstesna) alacaklar hariç." ifadelerine yer verildi.

Risk ağırlığı, "emeklilik şirketlerinin saklayıcı şirketten alacaklarında" 0,005, "kamu kurumları ve kuruluşları ile Kanunla kurulan ve özel kanunlarına istinaden sigorta aracılığı yapma yetkisi tanınan kurum ve kuruluşlar (bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman şirketleri dışında)" ile "hesaplama dönemi itibarıyla sermayesinin üçte birinden fazlası Türkiye Varlık Fonuna ait şirketlerinden (sigorta aracılığı kapsamındakiler müstesna)" alacaklardan 0,050 olarak belirlendi.

Bunlara ilave olarak risk ağırlığının, vadesine 1-90 gün kalan alacaklar için 0,005, 91-180 gün için 0,015, 181-270 gün için 0,050, 271-360 gün için 0,120, 360 günden fazla kalan alacaklar için 0,200 olmasına karar verildi.

Sermaye yeterliliği oranlarına göre uygulanacak aşamalar

Sermaye yeterliliği hesaplama dönemleri itibarıyla özsermaye/gerekli özsermaye oranının yüzde 100 ile yüzde 115 arasında olması durumunda "öz değerlendirme" yapılacak. Bu durumda şirket, sermaye yeterliliği tablolarının Kuruma gönderilmesi gereken tarihten itibaren 30 gün içinde risk bazında kendi değerlendirmesini yapacak ve özsermaye/gerekli özsermaye oranının belirtilen oranlar arasında gerçekleşmesinin nedenleri ile birlikte gelecek dönemlere dair beklentilerini de içeren bir raporu Kuruma gönderecek.

Özsermaye/gerekli özsermaye oranının yüzde 70 ile yüzde 99,99 arasında olması halinde "tedbir alma" aşaması geçerli olacak. Bu durumda şirket, sermaye yeterliliği tablolarının Kuruma gönderilmesi gereken tarihten itibaren 15 gün içinde sermaye açığının uygun görülecek yöntemlerle kapatılmasına dair bir planı Kuruma sunacak. Şirketin, takip eden 6 ay içinde sermaye açığını kapatması veya eksik kalan sermaye açığı tutarını telafi edecek şekilde sermayeye mahsuben avans ödemesi gerekecek.

Söz konusu oranın yüzde 33 ile yüzde 69,99 arasında olması halinde "acil tedbir alma" aşaması uygulanacak. Bu durumda şirket, sermaye yeterliliği tablolarının Kuruma gönderilmesi gereken tarihten itibaren 10 gün içinde sermaye açığının uygun görülecek yöntemlerle kapatılmasına dair bir planı Kuruma sunacak. Özsermaye/gerekli özsermaye oranının takip eden 3 ay içinde en az yüzde 70'e, 6 ay içinde ise en az yüzde 100'e çıkarılması gerekecek.

Özsermaye/gerekli özsermaye oranının yüzde 33'ün altına düşmesi halinde "müdahale" aşaması geçerli olacak. Bu durumda, 5684 sayılı Kanun'un 20. maddesi ile 4632 sayılı Kanun'un 14. maddesi hükümleri çerçevesinde derhal işlem yapılacak. Bu maddede yer alan hükümler mart, haziran, eylül ve aralık ayları sermaye yeterliliği sonuçları için uygulanacak.

Kaynak: AA

Ekonomi, Sigorta, Finans, Hukuk, Son Dakika

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