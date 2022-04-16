SEDDK, Sigorta Tahkim Komisyonuna uyuşmazlık başvurularında parasal sınırı artırdı - Son Dakika
Üye Girişi

SEDDK, Sigorta Tahkim Komisyonuna uyuşmazlık başvurularında parasal sınırı artırdı

16.04.2022 10:45
SEDDK, Sigorta Tahkim Komisyonuna uyuşmazlık başvurularında parasal sınırı artırdı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (SEDDK) Sigorta Tahkim Komisyonuna uyuşmazlık başvurularında parasal sınır artırıldı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (SEDDK) Sigorta Tahkim Komisyonuna uyuşmazlık başvurularında parasal sınır artırıldı.

SEDDK'nin, Sigortacılık Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 12 ve 15'inci Fıkralarında Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bu tebliğ, 1 Mayıs 2022'de yürürlüğe girdikten sonra söz konusu fıkralarda belirtilen parasal sınırların, Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan uyuşmazlık başvuruları için yeniden belirlenmesini kapsıyor.

Tebliğin parasal sınırları düzenleyen bölümü şöyle:

"Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurusu yapılan 8 bin Türk lirasının altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları kesindir.

8 bin Türk lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararlarına karşı Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde itiraz edilebilir.

Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan 107 bin Türk lirasının üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen hakem kararları için temyize gidilebilir. Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan 24 bin Türk lirası ve üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında heyet teşekkülü zorunludur."

YORUMLAR
500
Aydın'da 67 düzensiz göçmen kurtarıldı Aydın'da 67 düzensiz göçmen kurtarıldı Bazı elektrikli süpürgelerin ithalatındaki gözetim uygulaması yeniden düzenlendi Bazı elektrikli süpürgelerin ithalatındaki gözetim uygulaması yeniden düzenlendi

Sigorta, Tebliğ, Gazete, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SEDDK, Sigorta Tahkim Komisyonuna uyuşmazlık başvurularında parasal sınırı artırdı - Son Dakika


Son Dakika
10:44 İki gözü de görmüyor ama araba lastiklerini rahatlıkla tamir edebiliyor
10:42 Sergen Yalçın'a Galatasaray'a mı gidiyor? "İlk görüşme yapıldı" iddiası
10:39 Türkiye İşçi Partisi milletvekili Sera Kadıgil'e göre Meclis "yaşlı, zengin, heteroseksüel erkekler kulübü"
10:33 Son anket: AK Parti 7 puan önde ama ittifaka yetmiyor! Altılı masanın partileriyle fark 5-6 puana çıkıyor
10:23 Eşi tarafından katledilen Nurcan Seçer'in hastanedeki görüntüsünü paylaşan 2 kişi gözaltında
10:20 Mağaza hırsızı iki kadın yakalanınca ortalığı ayağa kaldırdılar: Giysi çalıyorlardı
10:18 Yılanı gören horoz kaçtı ama tavuk önce yavrularını kurtardı
10:16 Manchester, Ronaldo'ya kapıyı gösterdi: Kimse istemiyor
10:13 Sinop'tan dünyaya çilek ihracatı: 4 milyonluk yatırımla 100 ton çilek üretiyorlar
09:47 Ebru Şallı 2 yıl önce kaybettiği oğlunu ölüm yıldönümünde bu sözlerle andı: Kavuşacağız biliyorum!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 10:54:18. #1.12#
SON DAKİKA: SEDDK, Sigorta Tahkim Komisyonuna uyuşmazlık başvurularında parasal sınırı artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement