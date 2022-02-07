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Şehir hayatından sıkılan Elazığlı, devletten aldığı destek ile 160 bin tavukluk çiftlik kurdu - Son Dakika

Şehir hayatından sıkılan Elazığlı, devletten aldığı destek ile 160 bin tavukluk çiftlik kurdu

07.02.2022 11:19

Elazığ'da yaşayan ve şehir hayatından sıkılan Muharrem Erdem, devletten aldığı destek ile köyüne dönerek tavuk çiftliği kurdu. 3 milyon 300 bin liralık yatırım yapan ve yılda ortalama 160 bin tavuk yetiştiren Erdem, babasından kalma ahırı da 100 hayvan kapasiteli modern bir besi çiftliğine dönüştürdü.

Elazığ'da bir inşaat firmasında çalışan 2 çocuk babası Muharrem Erdem (38), şehir hayatından sıkılınca baba köyüne dönmeye karar verdi. Ardından Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) broiler tavuk çiftliği kurmak için başvuru yaptı. Başvuru su onaylanan Erdem, 1 milyon 200 bin lira kredi desteği alarak merkeze bağlı Alaca köyüne 3 milyon 300 bin liralık yatırım yaptı ve 30 bin kapasiteli çiftlik kurdu. Yılda ortalama 160 bin tavuk yetiştiren Erdem, bunun yanı sıra babasından kalan 20 hayvan kapasiteli ahırı da 100 hayvan kapasiteli modern bir besi çiftliğine dönüştürdü. Her iki çiftliğinde canla başla çalışan Erdem, aynı zamanda istihdam alanı da oluşturdu. Köye dönüşü herkese öneren Erdem, "İnsanlar azim ederse kendi köylerinde bir şeyler kazanabilirler. Şehirde kazanacağından daha fazla kazanacaklarına hiç şüphem yok" dedi.

Şehir hayatından sıkıldı, devletten aldığı destek ile köye dönüp çiftlik kurdu

"İLK 10 GÜN ÇOK BAKIM VE TİTİZLİK İSTEYEN BİR İŞ"

2020 yılında tavukçuluk sektörü için TKDK'ya başvuruda bulunduğunu belirten Muharrem Erdem, "Projemiz onaylandı. İnşaatına 2020 yılının Mart ayında başladık. Haziran -Temmuz aylarında inşaatımızı da bitirdik. Civcivlerimizi aldık. Bize yaklaşık 3 milyon 300 bin lira bir maliyeti oldu. TKDK'dan 1 milyon 200 bin lira bir destek aldık. İşletmemiz şu anda aktif. 30 bin kapasitelik bir işletme. Elazığ'da tavukçuluk sektöründe iki tane firma var. Onlardan biriyle çalışıyoruz. Civcivleri gönderiyorlar, bizde yaklaşık 40- 42 gün boyunca bakımını sağlıyoruz. Isıtma, enerji giderlerini karşılıyoruz. Civcivleri tavuk olarak teslim ediyoruz. Civcivler yerinden çıktığı gün buraya geliyor. Biz bunlara su içmesini alıştırıyoruz, yem yemesini alıştırıyoruz. Özelikle bu sektörün içinde olanlar iyi bilirler, ilk 10 gün çok bakım ve titizlik isteyen bir iş. Evde çocuğunuza nasıl bakıyorsanız bunda bakmak zorundasınız" şeklinde konuştu.

Şehir hayatından sıkıldı, devletten aldığı destek ile köye dönüp çiftlik kurdu

"YILDA ORTALAMA 150- 160 BİN CİVARINDA HAYVAN YETİŞTİRİYORUZ"

2017 yılından önce merkezde bir inşaat firmasında çalıştığını ifade eden Erdem, "Oradan ayrıldıktan sonra geldim babaya ait bir besi işletmesi vardı. Onu biraz modernize ettikten sonra besi işine başladık. 2017'den beri de aktif olarak besicilik yapıyorum. Babadan kalma ahırdı. Eski yöntemlerle kullanılan bir işletmeydi. Biraz geliştirip biraz da makine, otomasyon sistemine dönüştürdük. Şu an daha iyi eskiden 20 kapasiteliydi, şu an 100 kapasitesi var. Civciv işletmesinde yılda ortalama 5,5 dönemde, 150- 160 bin civarında hayvan yetiştiriyoruz. Şehir hayatında ben 4 yıl çalıştım. İlk işe girdiğimde hiç borcum yoktu. 4 yılın sonunda 40 bin lira borcum vardı. Ben şehir hayatından köye geri geldim. Arazimiz vardı, kendimizi geliştirebilecek imkanlarımız vardı, daha çok geliştirdik. İnsanlar azim ederse kendi köylerinde bir şeyler kazanabilirler. Şehirde kazanacağından daha fazla kazanacaklarına hiç şüphem yok" diye konuştu.

Şehir hayatından sıkıldı, devletten aldığı destek ile köye dönüp çiftlik kurdu
Şehir hayatından sıkıldı, devletten aldığı destek ile köye dönüp çiftlik kurdu
Şehir hayatından sıkıldı, devletten aldığı destek ile köye dönüp çiftlik kurdu
Şehir hayatından sıkılan Elazığlı, devletten aldığı destek ile 160 bin tavukluk çiftlik kurdu
Şehir hayatından sıkılan Elazığlı, devletten aldığı destek ile 160 bin tavukluk çiftlik kurdu
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Muharrem Erdem, Yatırım, Elazığ, Tavuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şehir hayatından sıkılan Elazığlı, devletten aldığı destek ile 160 bin tavukluk çiftlik kurdu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Şehir hayatından sıkılan Elazığlı, devletten aldığı destek ile 160 bin tavukluk çiftlik kurdu - Son Dakika
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