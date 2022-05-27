Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı sonuçları belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı sonuçları belli oldu

27.05.2022 16:37
Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı sonuçları belli oldu

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın yürüttüğü "2022 Yılı Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı" çerçevesinde 7 proje desteklenmeye hak kazandı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın yürüttüğü "2022 Yılı Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı" çerçevesinde 7 proje desteklenmeye hak kazandı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen "2022 Yılı Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı" 2. dönem çerçevesinde başvurusu kabul edilen projelerin değerlendirme süreçleri tamamlandı. Değerlendirme sonucunda Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinden toplam 7 proje desteklenmeye hak kazandı. 3 Şubat 2022 tarihinde ilan edilen "2022 Yılı Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı"na başvurusu alınan projelerin değerlendirme süreçleri tamamlandı. KUZKA tarafından çalışmaları sürdürülen "Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı"nın bir bileşeni olarak kurgulanan teknik destek programı çerçevesinde bölge iller Kastamonu, Çankırı ve Sinop'un tanıtımına ve markalaşmasına katkı sağlayacak farklı nitelikteki projelere teknik destek sağlanacak.

Bölgenin tanınırlığını artırmak, turizm sektöründe insan kaynakları kapasitesini geliştirmek, yöresel ürünlerin katma değerinin artırılmasını sağlamak ve turizm altyapısının iyileştirilmesine katkı sağlamak önceliklerini kapsayan alanlarda teknik destek sağlanacak programın 3. dönem başvuruları 30 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek. - KASTAMONU

YORUMLAR
500
Sinoplu çiftçilere 21 milyon liralık kırsal kalkınma hibesi Sinoplu çiftçilere 21 milyon liralık kırsal kalkınma hibesi
Kaynak: İHA

Kastamonu, Turizm, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı sonuçları belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
14:42 Ali Öztunç'tan iktidara 'Erken Seçim' Çağrısı: Buyurun gelin, 6 Kasım'da seçim yapalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 16:45:25. #1.11#
SON DAKİKA: Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı sonuçları belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement