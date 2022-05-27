Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı sonuçları belli oldu

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın yürüttüğü "2022 Yılı Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı" çerçevesinde 7 proje desteklenmeye hak kazandı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen "2022 Yılı Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı" 2. dönem çerçevesinde başvurusu kabul edilen projelerin değerlendirme süreçleri tamamlandı. Değerlendirme sonucunda Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinden toplam 7 proje desteklenmeye hak kazandı. 3 Şubat 2022 tarihinde ilan edilen "2022 Yılı Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı"na başvurusu alınan projelerin değerlendirme süreçleri tamamlandı. KUZKA tarafından çalışmaları sürdürülen "Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı"nın bir bileşeni olarak kurgulanan teknik destek programı çerçevesinde bölge iller Kastamonu, Çankırı ve Sinop'un tanıtımına ve markalaşmasına katkı sağlayacak farklı nitelikteki projelere teknik destek sağlanacak.

Bölgenin tanınırlığını artırmak, turizm sektöründe insan kaynakları kapasitesini geliştirmek, yöresel ürünlerin katma değerinin artırılmasını sağlamak ve turizm altyapısının iyileştirilmesine katkı sağlamak önceliklerini kapsayan alanlarda teknik destek sağlanacak programın 3. dönem başvuruları 30 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek. - KASTAMONU