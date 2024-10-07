Şehitkamil Belediye meclis toplantısı yapıldı

Ekonomi

Şehitkamil Belediyesi Ekim ayı Meclis Toplantısı'nın 3. birleşimi Meclis Başkanvekili Süleyman Türkmen başkanlığında yapıldı.

Şehitkamil Belediye Ekim ayı Meclis Toplantısı'nın 3. birleşimi bir maddenin görüşülmesiyle tamamlandı. Meclis Başkanvekili Süleyman Türkmen'in başkanlık ettiği toplantıda 1 madde görüşüldü. 2025 belediye bütçesini oluşturan gündem maddesi hakkında meclise bilgi verildi. Türkmen'in oylamaya sunduğu madde oybirliğiyle kabul edildi. Türkmen, 2025 bütçesinin Şehitkamil ve Gaziantep'e hayırlı olmasını diledi.

Şehitkamil Belediyesi Kasım ayı Meclis Toplantısı'nın 4 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 16.00'da yapılmasına karar verilerek, Ekim ayı meclis toplantısı sona erdi. - GAZİANTEP