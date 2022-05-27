Şeker ithalatında tarife kontenjanı belirlendi - Son Dakika
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Şeker ithalatında tarife kontenjanı belirlendi

27.05.2022 08:27
Şeker ithalatında tarife kontenjanı belirlendi

Şeker ithalatında 15 Ekim'e kadar 400 bin ton tarife kontenjanı uygulanması kararlaştırıldı.

Şeker ithalatında 15 Ekim'e kadar 400 bin ton tarife kontenjanı uygulanması kararlaştırıldı.

Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı ve Ticaret Bakanlığı tarafından konuya ilişkin hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kamış veya pancar şekerinde tarife kontenjanı miktarı 400 bin ton olarak belirlenirken, tarife kontenjanı dönemi sonu 15 Ekim 2022 olarak kararlaştırıldı.

Tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta gümrük vergisi "sıfır" olarak ve varsa ek mali yükümlülükler de "sıfır" olarak uygulanacak.

Tarife kontenjanı dışında kalan ithalatta ise yürürlükteki ithalat rejimi kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülükler uygulanacak.

Konuya ilişkin yayımlanan tebliğle de şeker ithalatında uygulanacak tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları belirlendi.

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Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV tutarı arttı Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV tutarı arttı 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, cumhurbaşkanı, 15 Ekim, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şeker ithalatında tarife kontenjanı belirlendi - Son Dakika


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