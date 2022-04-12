Sektör temsilcileri ve öğrenciler İZ Kariyer Festivali'nde bir araya geldi - Son Dakika

Yeditepe Üniversitesi İZ Kariyer Festivali dün başladı. 150 firmanın stant kurduğu festival, sektör temsilcileri ve öğrencileri bir araya getirdi. Festival, Pegasus Hava Yolları CEO'su Mehmet Tevfik Nane'nin konuşmasıyla başladı. Nane konuşmasında, gençlere konfor alanlarından çıkmalarını ve hata yapmaktan korkmamalarını söyledi.

İZ Kariyer Festivali, üniversitenin Alaşehir'deki 26 Ağustos Yerleşiminde dün başladı. Festival kapsamında yaklaşık 150 firma stantlarını kurarak öğrenci ve mezunların iş ve staj başvurularını almaya başladı.

100'den fazla sektör profesyonelinin öğrencilerle buluştuğu festivalin açılışında konuşan Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, festivali yüz yüze düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

"KARİYER GÜNLERİNE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"

Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, "Kariyer günlerine çok önem veriyoruz. Her geçen gün kendinizi daha da geliştirmeniz, mesleki deneyimler edinmeniz için sizlere destek olmaya çalışırken; eğitim programlarımızı, uluslararası alanda da çalışabileceğiniz düzeyde oluşturuyoruz. Kariyer Festivali gibi etkinliklerle de kendi hedeflerine ulaşmış sektör profesyonellerini, onların yolculuk hikayelerini dinleme fırsatını yakalayabilmeniz için sizlerle bir araya getiriyoruz. Yolun başındasınız. Geleceğinizi şekillendirecek kararları aldığınız bu dönemde, size bu kıymetli kişilerin de yol göstereceğine inanıyorum" dedi.

"DEFALARCA DUVARA TOSLADIM"

Festivalin ilk gününde konuşan Mehmet Tevfik Nane'nin konuşması ise yoğun ilgi gördü. Konuşmasına öğrencilerin merak ettiklerini sorarak başlayan Mehmet Nane, tecrübelerini, başarısızlarını, hayatındaki dönüm noktalarını ve kendine edindiği ilkeleri anlattı. "Benim hayatımda çok başarısızlık var, çok kez duvara tosladım" diyen Mehmet Nane, "İlk başarısızlığım düzgün ve düzenli ders çalışmanın ne kadar önemli olduğunu öğretti. O günden sonra annem-babam, bana bir daha çalış demedi. Cebinizde götüreceğiniz derslerden biri bu olabilir. Asla yılmak yok. Son nefesinize kadar, hep gayret sarf edeceksiniz" açıklamasında bulundu.

"İLİŞKİLERİMDEN DEĞER YARATMAYA ÇALIŞIRIM"

"Adam adama gerek, diye bir söz vardır. Bu benim hayatımda çok önemli oldu" ifadelerini kullanan Mehmet Nane, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsan kazanmak zor, kaybetmek kolaydır. Çünkü emek sarf etmeniz gerekir. Ben ilişkilerime emek sarf ediyorum, ilişkilerimden değer yaratmaya çalışıyorum. Yüzeysel ilişki kurmamaya çalışıyorum. Değer yaratmak çok önemli, bunu da koyun cebe…"

"ADALETLİ OLUN"

Başarının anahtarlarından birinin, sorumluluğu alınan işin tamamlanması olduğunu kaydeden Mehmet Nane, adaletli olmanın ve bunu davranışlarla göstermenin de kendisi için önemli ilkelerden biri olduğunu vurguladı.

"Çizginizi ortaya koymanız gerek" vurgusunu yapan Mehmet Nane, gençlere "konfor alanınızdan çıkın" önerisinde bulundu. Mehmet Nane, "Zorlamazsan gelişim olmuyor. Hata yapmaktan asla korkmayın. İş yapıyorsanız hata yaparsanız" dedi.

Öğrencilerin sorularını da alan Mehmet Nane, Türkiye'de yaşanan krizlerle nasıl başa çıktıkları ile ilgili bir soruya, şöyle yanıt verdi:

"Bizim bu zorlu süreçleri aşabilmek için şunlara dikkat etmemiz gerekiyordu. Nakit, kapasite, maliyet, müşteri, atalet. Hiçbir zaman atalete kapılmamak gerekiyor. Biz ne yapıyorsak inatla, ısrarla, ilk kez yapan birinin heyecanıyla yaptık."