Sel, 80 milyar dolar götürdü - Son Dakika
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Sel, 80 milyar dolar götürdü

14.06.2022 14:49
Sel, 80 milyar dolar götürdü

Reasürans şirketinin raporuna göre, 2021 yılında dünya genelinde 50'den fazla şiddetli sel olayı yaşandı ve bu olaylar 80 milyar doları aşkın ekonomik kayba neden oldu.

Reasürans şirketinin raporuna göre, 2021 yılında dünya genelinde 50'den fazla şiddetli sel olayı yaşandı ve bu olaylar 80 milyar doları aşkın ekonomik kayba neden oldu.

Küresel iklim değişikliği ve altyapı yetersizliğinin etkileri son yıllarda yaşadığımız sel olaylarındaki zararları giderek artırıyor. Geçtiğimiz yıl tüm dünya için sel olaylarının yıkıcı etkileriyle dolu bir yıl oldu. Reasürans şirketi Swiss Re'nin hazırladığı rapora göre 2021 yılında dünya genelinde 50'den fazla şiddetli sel olayı yaşandı ve bu olaylar 80 milyar doları aşkın ekonomik kayba neden oldu.

"Ekonomik zararlar dikkate alındığında sigortanın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor"

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen sel kaynaklı hasarların yüzde 75'inin sigortasız olduğunu ifade eden Doğan Sigorta Brokerlik CEO'su Selcen Gür, rapora göre sellerden kaynaklanan hasarların önümüzdeki yıllarda da artacağına dikkat çekti. Sigortalılık oranının olması gereken seviyenin çok altında olduğuna işaret eden Gür "Seller, dünya nüfusunun üçte birini, diğer tüm tehlikelerden daha fazla etkiliyor. Şiddetli sel olaylarının verdiği hasarlar ve ekonomik zararlar dikkate alındığında sigortanın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor" dedi.

İklim değişikliği, altyapı yetersizliği, nüfus artışı sorunlarına çözüm bulunmadıkça ve sigortalılık oranı istenilen seviyeye gelmedikçe tablonun daha da kötüleşeceğine dikkat çeken Gür şunları söyledi: "Nasıl ki ülkemiz deprem ülkesi olduğu için zorunlu olarak DASK yaptırıyoruz, sel ve diğer doğal afetleri de bu zorunlu poliçenin içine entegre etmeyi düşünebiliriz. Zorunlu sigortalar kamu yararı gözetilerek kanuna dayanılarak çıkartılan ürünlerdir. Bizim gibi sigortalılık oranı düşük ülkelerde bu tip tedbirler alınmazsa karşılaşılacak zararlar çok daha büyük olmaktadır. Doğal afetlerin, özellikle de hidro-meteorolojik afetlerin artacağı göz önüne alındığında, önümüzdeki dönemde DASK'ın kapsamını genişletmemiz, ek teminatlar eklememiz kaçınılmaz olabilir." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Sigorta, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sel, 80 milyar dolar götürdü - Son Dakika

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