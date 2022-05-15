Selçuklu Belediyesi'nden emlak vergisi uyarısı - Son Dakika
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Selçuklu Belediyesi'nden emlak vergisi uyarısı

15.05.2022 11:28
Selçuklu Belediyesi'nden emlak vergisi uyarısı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin ilk taksiti için ödeme süresinin 31 Mayıs Salı günü sona erdiğini hatırlattı.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin ilk taksiti için ödeme süresinin 31 Mayıs Salı günü sona erdiğini hatırlattı.

Selçuklu Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödendiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Vatandaşlarımız 31 Mayıs Salı günü mesai bitimine kadar Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergileri'nin ilk taksitlerini, TC kimlik numarası veya mükellef sicil numarası ile Selçuklu Belediyesi hizmet binası, içerisinde yer alan veznelere, nakit veya kredi kartı ile ödeyebileceklerdir. Yine Türkiye'nin her yerindeki PTT şubelerinden online sistem üzerinden mükellef sicil numarası ve TC kimlik numarası eklenerek ödeme yapılabilecek. Mükellefler, e-belediyecilik uygulaması çerçevesinde internet üzerinden www.selcuklu.bel.tr web adresinden de kredi kartı veya banka kartı ile vergilerini ödeyebilirler. Mükelleflerimizin gecikme zammına maruz kalmamaları için belirtilen süre içinde vergilerini ödemeleri menfaatlerine olacaktır. Ödeme süresi içinde ödenmeyen vergiler için 6183 sayılı kanun gereğince gecikme zammı uygulanacak" denildi. - KONYA

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Selçuklu, Emlak, Mayıs, Salı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Selçuklu Belediyesi'nden emlak vergisi uyarısı - Son Dakika


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