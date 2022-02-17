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Semt pazarlarına 'indirim dopingi' - Son Dakika

Semt pazarlarına 'indirim dopingi'

17.02.2022 13:02
Semt pazarlarına 'indirim dopingi'

Cumhurbaşkanlığı kararı ile temel gıdada uygulanan KDV indirimi, Kayseri'de semt pazarlarına olumlu yansıdı.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile temel gıdada uygulanan KDV indirimi, Kayseri'de semt pazarlarına olumlu yansıdı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile temel gıdada uygulanan KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinin ardından semt pazarlarında da fiyatlar düştü. Geçen hafta semt pazarlarında kilosu 20 TL'ye satılan salatalık ve domates, uygulanan indirimin ardından 12.5 TL'ye satışa sunuldu. Satışların kendini yeni yeni toparladığını söyleyen Pazarcı İbrahim Yılmaz, KDV indiriminden esnaf olarak memnun olduklarını belirtti. 40 yıldır pazarcılık yapan İbrahim Yılmaz, KDV oranındaki indirimle beraber havaların ısınmasının da fiyatları düşüreceğini söyleyerek, "Pazarda fiyatlar geçen haftaya göre yarı yarıya düştü. Mesela çeri domatesi 20 TL'ye satıyorduk, 12.5 TL'ye düştü. Salatalık 20 TL'ydi, 12.5 TL'ye düştü. Salkım domates 20 TL'ydi 12.5 ve 15 TL'ye düştü. Bunlar hep ucuzlamış fiyatları ürünlerin. Bu fiyatlarda KDV'nin de yansıması var, havaların da biraz sıcak gitmesinin de yansıması var. Satışlar da yeni yeni toparlıyor kendini. Müşterilere göre fiyatlar hala pahalı geliyor ama onlar da paralarına göre konuşuyorlar haklılar. Biz bu indirimden memnunuz ve önceden beri söylüyorduk. Temel gıdada KDV oranı sıfırlansın diye önceleri de söylüyorduk ama biz fiyat indirimlerinden memnunuz tabi ki. Pazar tezgahları her zaman günlük ve temiz olur, taze olur. Marketler gibi haftalık ürünleri satmıyoruz. Günlük mallar satıyoruz. Pazar ürünleri marketlerin fiyat olarak yarı fiyatına ve günlük olur her zaman" dedi. - KAYSERİ

Semt pazarlarına 'indirim dopingi'
Semt pazarlarına 'indirim dopingi'
Semt pazarlarına 'indirim dopingi'
Semt pazarlarına 'indirim dopingi'
Semt pazarlarına 'indirim dopingi'
Semt pazarlarına 'indirim dopingi'
Semt pazarlarına 'indirim dopingi'
Semt pazarlarına 'indirim dopingi'

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İbrahim Yılmaz, Türk Lirası, Domates, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Semt pazarlarına 'indirim dopingi' - Son Dakika Ekonomi


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