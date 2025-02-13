senCard Direkt Satış Toplantısı İstanbul'da

Ekonomi

senCard Direkt Satış'ın gelenekselleşen "Kurumsal Değerlendirme ve Strateji" toplantısı, İstanbul'da gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Kudretini Gör, Kuvvetli Ol" sloganıyla İstanbul'un ev sahipliği yaptığı toplantıya, senCard Direkt Satış çalışanları, Bupa Türkiye Şirketleri yöneticileri ve şirketin iş ortaklarının üst düzey yöneticileri katıldı.

Birlikteliğin gücünün "Biz Buradayız" mottosuyla aktarıldığı toplantının ilk bölümünde, şirketin 1000 kişiye ulaşan yolculuğunun anlatıldığı video ve şiir dinletisi eşliğinde semazen gösterisi yapıldı.

Üst düzey yöneticilerin sunumuyla devam eden toplantıda, 2024'te elde edilen başarılar kutlanırken, geleceğe yönelik stratejiler global perspektiften ele alındı. Toplantının ikinci bölümünde ise performanslarıyla dereceye giren çalışanların ödülleri takdim edildi.

"Hedeflenen noktaya ulaştık"

Açıklamada, toplantıdaki görüşlerine yer verilenlerden Bupa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gürcan, şirket yolculuğunun 10 yıl önce bir hayalle başladığını, son birkaç yıl içerisinde alınan aksiyonlarla hedeflenen noktaya ulaşıldığını belirtti.

Bupa Türkiye'nin 2030 vizyonunu hayata geçirmede, senCard Direkt Satış'ın önemli bir role sahip olacağını kaydeden Gürcan, "Büyük hedeflerle başlayan 2025 yılında senCard Direkt Satış'ın kudretini görüyor, çok daha kuvvetli olacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

senCard Direkt Satış Genel Müdürü Alen Karabetyan ise son 3 yılın her birinde iki katın üzerinde büyüme kaydederek önemli bir başarıya imza attıklarını aktardı.

Karabetyan, "2024 yılı itibarıyla, ilk 3 yıllık stratejik hedeflerimize daha kısa bir sürede ulaşmayı başardık. Şimdi, 2025 ile yeni bir dönemi başlatıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına yayılan 1000 kişilik uzman kadromuzu büyüterek, yaygınlaşmaya devam edeceğiz. Bupa Türkiye'nin gelecek vizyonu; stratejik iş ortaklıklarımız, müşterilerimiz ve çalışanlarımız için daha fazla değer yaratmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.