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SENTRUM projesiyle Ayvalık Küçükköy'e 5 milyon lira kaynak aktarılacak - Son Dakika

SENTRUM projesiyle Ayvalık Küçükköy'e 5 milyon lira kaynak aktarılacak

20.01.2022 13:35
SENTRUM projesiyle Ayvalık Küçükköy'e 5 milyon lira kaynak aktarılacak

Enerjisa, Sabancı Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde devam eden SENTRUM projesi kapsamında Ayvalık Küçükköy'e 5 milyon lira finansman ayrılarak bölgede yeşil çözümler ve enerji verimli yatırımlar teşvik edilecek.

Enerjisa, Sabancı Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde devam eden SENTRUM projesi kapsamında Ayvalık Küçükköy'e 5 milyon lira finansman ayrılarak bölgede yeşil çözümler ve enerji verimli yatırımlar teşvik edilecek.

Tanıtımı geçen yıl ağustosta yapılan Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezi (SENTRUM) projesinin ilk fazı tamamlandı.

Projenin ilk fazı kapsamında Halis Komili İlköğretim Okulu, Küçükköy Kültür Merkezi, Küçükköy Merkez Camii, Şehir Müzesi ve Yaratıcı Teknolojiler Atölyesinde gerçekleştirilen etüt çalışmalarıyla enerjinin verimli kullanılacağı alanlar ve iyileştirilmesi gereken noktalar analiz edildi.

Bu yapıların çatı tipi güneş enerjisi santrali veya öz tüketim rüzgar enerjisi santralleriyle enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik potansiyeli ölçüldü.

Bu kapsamda, İşimin Enerjisi çatısı altında yer alan güneş enerji sistemi, LED aydınlatma dönüşümü ve Eşarj ile elektrikli araç şarj istasyonu çözümlerini entegre edecek olan Enerjisa Enerji, böylece SENTRUM projesi kapsamındaki çalışmalara 5 milyon lira kaynak aktaracak.

Küçük ölçekli işletmelerde yüzde 90'a varan tasarruf imkanı

Ayrıca, SENTRUM projesiyle bölgede turizm sektöründe faaliyet gösteren 8 küçük ölçekli işletmeye yönelik ön etüt çalışması yapılarak, buralarda enerji tüketim noktalarının mevcut durumu, enerji performansının analizi, enerji verimliliği ve tasarruf imkanları değerlendirildi.

Bu işletmelerde öne çıkan verimlilik alanı aydınlatma olarak tespit edildi. Sadece kullanılan ampullerin LED ampullerle değiştirilmesiyle yüzde 80-95 enerji tasarrufu sağlanabileceği hesaplandı.

İşletmeler bazında gerçekleştirilen bu çalışmayla birlikte bölgede seçilecek işletmelere, kullandıkları verimsiz ekipmanları verimli ekipmanlarla yenileyebilmeleri için destek verilecek. Buna ek olarak, enerji, çevre ve sürdürülebilir turizm konularında işletme sahipleri ve bölge halkına yönelik bilinçlendirici ve farkındalık artırıcı eğitim ve etkinlikler düzenlenecek.

Toplamda üç fazdan oluşan projenin 18 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

Amaç, dört mevsim cazibe merkezi yaratmak

Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşçıoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, projenin başlamasının ardından bölge halkından ve yerel yönetimden olumlu dönüşler aldıklarını belirterek, "Projemizin kapsamını bölgedeki turizm işletmeleriyle, binalarla ve müzelerle sınırlı tutmayacağız. Enerjisa Enerji olarak büyük bir dönüşümün başlangıcı olacak bu sürece, sürdürülebilirlik odağındaki enerji verimliliği, tasarruf, karbon salımının azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi gibi konuları bir arada değerlendirdiğimiz 'İşimin Enerjisi' çatısı altındaki ürünlerin entegrasyonuyla destek veriyoruz." diye konuştu.

UNDP Türkiye Kamu Sektörü ve Sosyal Politikalar Portföyü Yöneticisi Mustafa Ali Yurdupak, UNDP olarak uzun yıllardır sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla Türkiye'nin farklı bölgelerinde sürdürülebilir turizm, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

SENTRUM projesinin yerel ekonomik kalkınmaya da katkı sağlayacağına inandıkları bir girişim olduğunu ifade eden Yurdupak, "Amacımız yenilebilir enerjiyi kullanan, atıklarını dönüştüren, tedarikini yerli kaynaklardan sağlayan ve dört mevsime yayılmış cazibe merkezi olabilecek bir Küçükköy yaratmak." dedi.

1649 öğrenciye eğitim

Sabancı Üniversitesi Genel Sekreteri Rasim Karas da sorunlara çözüm bulma isteği ve yetisi olan, sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirecek bireyler yetiştirmek amacıyla 2019'da hayata geçirdikleri Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'nde bugüne kadar 24 okuldan 1649 öğrenciye bilim ve teknoloji ağırlıklı eğitimler verdiklerini dile getirdi.

SENTRUM Projesi'nde Enerjisa Enerji ve UNDP ile ortak hareket ederek Küçükköy'ü Sürdürülebilir Yeşil Destinasyon Modeli'ne dönüştürmeye çalıştıklarını vurgulayan Karas, "Çok kısa sürede hayata geçirdiğimiz ve proje sonuçlarını gözlemleyebildiğimiz SENTRUM projesi yeşil turizmi desteklemek için öncü olacak." ifadesini kullandı.

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Enerjisa, Küçükköy, Enerji, E 5, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SENTRUM projesiyle Ayvalık Küçükköy'e 5 milyon lira kaynak aktarılacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: SENTRUM projesiyle Ayvalık Küçükköy'e 5 milyon lira kaynak aktarılacak - Son Dakika
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