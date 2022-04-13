Sepaş Enerji'de online randevu dönemi başladı - Son Dakika
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Sepaş Enerji'de online randevu dönemi başladı

13.04.2022 10:39
Sepaş Enerji'de online randevu dönemi başladı

Sepaş Enerji Müşteri Hizmetleri Merkezlerinde online randevu ile sıra beklemeden hizmet alma dönemi başladı.

Sepaş Enerji Müşteri Hizmetleri Merkezlerinde online randevu ile sıra beklemeden hizmet alma dönemi başladı. Aboneler Sepaş Cebinde mobil uygulaması, çağrı merkezi veya Sepaş Enerji web sitesinden kolayca online randevu alabilecek.

Yaklaşık 4 milyon kişiye elektrik tedarik hizmeti sunan Sepaş Enerji, müşterileri memnuniyeti ve hizmet kalitesini yükseltmek için bölgesindeki tüm Müşteri Hizmetleri Merkezlerini kapsayacak şekilde online randevu imkanı getirdi.

YOĞUN BÖLGELERDE HİZMET ÇITASINI YÜKSELTECEK

Müşteri deneyimini iyileştirme çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Sepaş Enerji, Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce'deki 26 adet Müşteri Hizmetleri Merkezinin tamamında, yoğunluk durumlarına göre açık olacak online randevu seçeneği ile daha kolay ve hızlı hizmet sunacak. Online randevu sistemine geçişle birlikte günlük işlem sayısının fazla ve nüfusun yoğun olduğu lokasyonlarda, Sepaş Enerji müşterilerinin aldığı hizmetin çıtasını yükseltmesi hedefleniyor.

ABONELİK İŞLEMLERİ EVDEN ÇIKMADAN YAPILABİLİYOR

Sepaş Enerji müşterileri, online randevu imkanının yanı sıra abonelikleriyle ilgili tüm işlemlerini fiziksel olarak müşteri hizmetleri merkezlerini ziyaret etmeden de dijital kanallar aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. Sepaş Enerji'den hizmet alan her iki müşterisinden biri web sitesinde bulunan online işlemler menüsü, Sepaş Cebinde mobil uygulaması, çağrı merkezi veya e-Devlet platformunu kullanarak günün her saati abonelik işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Şirketin teknolojik altyapı yatırımları konusundaki istikrarlı çalışmaları sayesinde 2021'deki dijital müşteri oranı yüzde 52 olarak ölçüldü.


YORUMLAR
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Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Sepaş Enerji'de online randevu dönemi başladı - Son Dakika


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