Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 672,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 671,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 672,00 liradan, 4 bin 428 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 449 liradan, 613,00 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 617,00 liradan, 4 bin 328 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 348 liradan, 2 bin 164 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 174 liradan ve bin 82 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 87 liradan satılıyor. - İSTANBUL