SETBİR Başkanı: Türkiye'de süt üretimini ve kalitesini artırmak için çalışıyoruz - Son Dakika
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Ekonomi

SETBİR Başkanı: Türkiye'de süt üretimini ve kalitesini artırmak için çalışıyoruz

SETBİR Başkanı: Türkiye\'de süt üretimini ve kalitesini artırmak için çalışıyoruz

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı İsa Coşkun, Türkiye'de süt üretimini, tüketimini, ürün kalitesini artırmak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için sektördeki tüm paydaşlarla var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti. Coşkun, Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanmış 2 bin 464 süt işleme tesisi ve 5 bin 947 süt toplama merkezi bulunduğunu bildirdi.

01.06.2024 11:34
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Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı İsa Coşkun, Türkiye'de süt üretimini, tüketimini, ürün kalitesini artırmak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için sektördeki tüm paydaşlarla var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

Coşkun, 1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, yıllık 50 milyar liranın üzerinde cirosu bulunan süt ve süt ürünleri sektörünün, çiğ sütü ambalajlı, sağlıklı, hijyenik süt ürünlerine dönüştürerek tüketicilerle buluşturduğunu belirtti.

Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanmış 2 bin 464 süt işleme tesisi ve 5 bin 947 süt toplama merkezi bulunduğunu bildiren Coşkun, "Ülkemizde süt üretimini, tüketimini ve kaliteyi artırmak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için sektördeki tüm paydaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Coşkun, geçen yıl Türkiye'de 21,5 milyon ton süt üretildiğini, bunun yüzde 92,9'unun inek, yüzde 4,3'ünün koyun, yüzde 2,5'inin keçi ve yüzde 0,2'sinin de manda sütünden oluştuğunu bildirdi.

Türkiye'nin, inek sütü üretiminde dünyanın en büyük 9'uncu, Avrupa'nın ise en büyük 3'üncü ülkesi olduğunu belirten Coşkun, sektöre ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye, 100'den fazla ülkeye süt ve süt ürünleri ihracatı yapıyor. Geçen yıl 123 bin ton süt ve süt ürünü ihracatından 333 milyon dolar gelir elde edildi. İhracat 2022'ye kıyasla yüzde 36, parasal değer olarak yüzde 42 azaldı. 2023 ihracatımızın 2022'ye göre gerilemesi, genel olarak, süt tozu ve tereyağı ihracatındaki düşüşten kaynaklandı. En çok ihracat yaptığımız ülkeler, Orta Doğu ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri. Yeni gelişen pazarlar, AB, Rusya ve Çin... En çok ihraç ettiğimiz ürünler süt tozu, peynir altı suyu tozu, peynir ve dondurmadan oluşuyor."

Türkiye'nin süt sektöründeki potansiyelinin yüksekliğine işaret eden Coşkun, Birlik olarak paydaşlarıyla eşgüdümlü bir şekilde hareket etmeye, süt ve süt ürünleri üretim sürecinde gıda hijyeni ve güvenliğinde birlikte ve aktif rol almaya hazır olduklarını belirtti.

Coşkun, "Türkiye, süt ve süt ürünleri sanayisinin sahip olduğu bilgi, birikim, tecrübe, ileri teknoloji ve yüksek üretim kapasitesiyle dünyada rekabete hazır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Türkiye, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SETBİR Başkanı: Türkiye'de süt üretimini ve kalitesini artırmak için çalışıyoruz - Son Dakika

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