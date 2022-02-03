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Sevgiliye ışıltılı hediye - Son Dakika

Sevgiliye ışıltılı hediye

03.02.2022 11:05
Sevgiliye ışıltılı hediye

14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde mücevher sektöründe indirimli ürünler tüketiciye sunulacak.

14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde mücevher sektöründe indirimli ürünler tüketiciye sunulacak.

Sevgiliye hediye telaşı başladı. Mücevher firmaları düzenledikleri altın ve mücevher günleriyle indirimli ürünleri tüketiciyle buluşturuyor. Altın ve Mücevher Fırsat Günleri 5 Şubat'ta kapılarını açıyor. Her bütçeye uygun takıların sergileneceği etkinlik Bakırköy'de bir otelde 5-14 Şubat tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.

Barok Diamond Yönetim Kurulu Başkanı Corç Akdoğan konuyla ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu yıl 18.ci kez düzenleyeceğimiz "Altın ve Mücevher Fırsat Günleri" için çok heyecanlıyız. Her yıl aynı heyecanla hazırlandığımız bugün de tüm ürünlerimizi hiçbir ara komisyon ücreti olmadan maliyetine yakın hatta birçok üründe maliyet fiyatına satışa sunuyoruz. Etkinliğimize gelecek olan ziyaretçilerimiz, tüm ürünlerimize kredi kartına taksit avantajını kullanarak da sahip olabilecekler. Her etkinlik öncesi alışveriş severlere farklı fırsatlar yaratmaya çalışıyoruz. Örneklendirmemiz gerekirse; markalı, markasız, pırlanta ya da altın nereden aldıkları fark etmeden kullanmadıkları tüm takıları en iyi fiyat garantisi ile değiştiriyoruz." - İSTANBUL

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Mücevher Fırsat Günleri, Sevgililer Günü, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sevgiliye ışıltılı hediye - Son Dakika Ekonomi


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