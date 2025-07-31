Shell'in Karında %32,3 Düşüş

Enerji şirketi Shell'in karı yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,3 geriledi.

Şirket, yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Shell'in net karı bu dönemde yıllık bazda yüzde 32,3 azalarak 4,26 milyar dolara indi. Şirket, geçen yılın ikinci çeyreğinde 6,29 milyar dolar kar açıklamıştı. Shell'in bu yılın ilk çeyreğindeki karı ise 5,57 milyar dolar olarak açıklandı.

Şirketin karındaki düşüşte petrol fiyatlarındaki gerileme, gaz ticaretinin azalması ve kimyasal operasyonlarından kaynaklı kayıplar etkili oldu. Ancak, Shell'in ikinci çeyrekteki karı analistlerin 3,74 milyar dolar olan beklentisini aştı.

Shell, gelecek üç aya yönelik 3,5 milyar dolarlık hisse geri alım programı da açıkladı. Şirketin hisseleri açıklamanın desteğiyle yüzde 1,8 artış gösterdi.

Shell Üst Yöneticisi (CEO) Wael Sawan, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, şirketin "elverişsiz bir makroekonomik ortamda güçlü operasyonel performansını yansıtan sağlam nakit akışı ürettiğini" ifade etti.

Performans, disiplin ve sadeleşme odaklı stratejileriyle 2022'den beri 3,9 milyar dolarlık yapısal maliyet düşüşü sağladıklarını kaydeden Sawan, "Bunun büyük bölümü portföy dışı adımlarla gerçekleştirildi. Bu odaklanma sayesinde önümüzdeki üç ay için 3,5 milyar dolarlık yeni bir hisse geri alım programını başlatıyoruz . Bu, art arda 15'inci çeyrekte en az 3 milyar dolarlık hisse geri alımı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.