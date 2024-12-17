Siber Güvenlik Eğitimi için SİBERLAB - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Siber Güvenlik Eğitimi için SİBERLAB

TÜBİTAK'ın SİBERLAB'ı, sanal ortamda siber güvenlik eğitimi ve tatbikat imkanları sunuyor.

17.12.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) Siber Güvenlik Enstitüsü bünyesinde Sanal Siber Güvenlik Laboratuvarı (SİBERLAB) ile yeni siber güvenlik araçları test edilebiliyor, bu alandaki senaryolar simüle edilerek, muhtemel krizlere karşı kullanıcıların yetenekleri artırılıyor.???????

AA muhabirinin TÜBİTAK'tan edindiği bilgiye göre, SİBERLAB, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen Siber Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Projesi kapsamında TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü tarafından geliştirildi.

Laboratuvar 2023'ten bu yana kullanılıyor. SİBERLAB, çevrim içi çalışma yeteneğinin yanında, TÜBİTAK BİLGEM'in sağladığı bulut altyapısı üzerinde çalışan bir "siber tatbikat" (cyber range) ürünü olarak yer alıyor.

SİBERLAB, kullanıcıların siber güvenlik eğitimleri veya yarışmaları için özelleştirilmiş laboratuvarlar tasarlamasına ve bu laboratuvarlara erişmesine olanak tanıyan çevrim içi bir laboratuvar ortamı sunuyor.

Simüle edilen ortamlar, sanal makineler ve ağ cihazları içeriyor. Kullanıcıların gerçek dünyadaki siber güvenlik senaryolarını uygulamasını sağlıyor. Bu sayede, kullanıcılar siber güvenlik eğitimi alabiliyor, siber güvenlik testleri gerçekleştirebiliyor ve çeşitli siber güvenlik araştırmaları yapabiliyor.

Ayrıca SİBERLAB, siber güvenlik alanında uygulamalı ve öğretici yarışmalar düzenlemeye de imkan tanıyor. Bu yarışmalar, "Bayrağı Yakala" (Capture the Flag-CTF) olarak adlandırılan etkinlikler kapsamında gerçekleştiriliyor.

Eğitimler SİBERLAB üzerinden uygulamalı yapılıyor

TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü, verdiği eğitimleri SİBERLAB üzerinden uygulamalı olarak sunuyor. Laboratuvar aynı zamanda üniversitelerdeki eğitimlerde ve çeşitli CTF yarışmalarında da kullanılabiliyor. Ürünün, öncelikle meslek yüksekokulları ve üniversitelerle stratejik öneme sahip kamu kurumlarında kullanılması amaçlanıyor.

SİBERLAB, internet tabanlı çalışmasıyla kullanıcılar, herhangi bir ek donanım veya kaynak gereksinimi olmadan, yalnızca bir internet tarayıcısı aracılığıyla sanal makinelerle çalışabiliyor.

Hızlı ve kolay erişimle, kullanıcılar, ihtiyaçlarına uygun sanal ortamları hızla oluşturabiliyor ve bu ortamlara erişim sağlayabiliyor. Sanal laboratuvar altyapısıyla, fiziksel cihazlara ihtiyaç duyulmadan eğitim, tatbikat ve analiz süreçleri düşük maliyetle gerçekleştiriyor.

SİBERLAB, siber güvenlik eğitimlerinde, tatbikatlarda ve test ve analiz çalışmalarında kullanılıyor.

Laboratuvar, gelişen siber güvenlik teknolojilerine uygun modern ve erişilebilir bir eğitim ve tatbikat ortamı sunuyor. Kullanıcıların bu altyapı sayesinde siber güvenlik alanındaki bilgi ve yetkinliklerini ileri seviyelere taşıması hedefleniyor.

TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü, SİBERLAB ürününe ek yetenekler kazandırarak dünya çapında rekabetçi bir siber tatbikat ürünü haline getirmeyi amaçlıyor ve içerdiği ön tanımlı uygulamalı siber güvenlik eğitimlerini sürekli olarak geliştiriyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Tübitak, Tübitak, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Siber Güvenlik Eğitimi için SİBERLAB - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:42 Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
18:23 Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir’den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
17:07 Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti
08:00 Esad’a kol kanat geren Putin’den Suriye’de dikkat çeken hamle Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
07:58 Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti
07:22 Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak
07:06 Pasifik’teki Vanuatu’da 7.3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
05:46 Kırmızı listedeki vaşak Erzincan’da kameralara yakalandı Kırmızı listedeki vaşak Erzincan'da kameralara yakalandı
01:49 Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır
01:47 Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı
01:28 İsrail ve ABD’den Yemen’in başkentine saldırı İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
00:46 Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya’da devam edecek Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya'da devam edecek
00:10 Colani, Suriye’de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 20:06:23. #1.12#
SON DAKİKA: Siber Güvenlik Eğitimi için SİBERLAB - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.