Siber Güvenlik Eğitimi Samsun'da Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Siber Güvenlik Eğitimi Samsun'da Başladı

Siber Güvenlik Eğitimi Samsun\'da Başladı

Türkiye Siber Vatan Programı, genç yetenekleri siber güvenlik alanına kazandırmayı hedefliyor.

09.12.2024 14:44
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Türkiye'nin siber güvenlik uzmanı ihtiyacını karşılamak, genç yetenekleri keşfetmek ve kariyer planlamalarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Türkiye Siber Vatan Programı", 2025 dönemi ilk yüz yüze eğitimiyle Samsun'da başladı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında gerçekleştirilen bu program, genç yetenekleri siber güvenlik dünyasına kazandırarak geleceğin dijital güvenlik profesyonellerini yetiştirmeyi hedefliyor.

Programın ilk aşamasında çevrim içi eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve seçme sınavında öne çıkan 40 öğrenci, Samsun'da düzenlenen yüz yüze eğitimlerde bir araya geldi. Sızma Testi Eğitimleri, OMÜ Ziraat Fakültesi Bilişim Merkezi'nde 9-13 Aralık tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, programın açılışında yaptığı konuşmada, gençleri siber güvenlik alanında uzmanlaşmaya davet ederek şu mesajı verdi:

"Bu program ülkemizin ve bölgemizin dijital ve siber güvenlik teknolojilerinde gücünü artırmak için büyük bir fırsat. Eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrenciler, ileri düzey teknik eğitimler, senaryo bazlı tatbikatlar ve yarışmalarda yer alarak profesyonel kariyerlerine sağlam bir başlangıç yapacak." - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Siber Güvenlik Eğitimi Samsun'da Başladı - Son Dakika

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