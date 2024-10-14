Siber Güvenlik Konferansı Yaklaşıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Siber Güvenlik Konferansı Yaklaşıyor

17. Uluslararası Bilgi Güvenliği Konferansı, siber dayanıklılık temasıyla 16-17 Ekim'de düzenlenecek.

14.10.2024 13:50
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Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alkan, 16-17 Ekim'de düzenlenecek 17. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'nın ana temasının "siber dayanıklılık ve olgunluk" olduğunu belirterek, "Dernek olarak, Türkiye'nin gündeminden siber güvenlik konusunu düşürmemek için yoğun şekilde çalışıyoruz, düzenlediğimiz konferans ve etkinliklerdeki amacımız da budur." dedi.

Alkan, dernek merkezinde düzenlediği basın toplantısında, siber güvenlik bilincini artırmak, bu alanda yerli-milli çözümlerin üretilmesi ve insan kaynağı yetiştirilmesi ana hedefleriyle kurumsal üyeliklere öncelik verdiklerini bildirdi.

Ağırlıklı olarak siber güvenlik alanında faaliyet yürüten şirketlerden oluşan derneğin, üniversiteler, kamu kurumları ve birçok sivil toplum kuruluşuyla işbirliği içinde olduğunu dile getiren Alkan, bilgi güvenliği alanında ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim faaliyetleri düzenlediklerini anlattı.

Alkan, Türkiye'de siber güvenlik alanında en önemli eksikliğin insan kaynağı olduğunu, bu amaçla da dernek olarak yaz kampları düzenlediklerini kaydetti.

"Siber güvenlik konusundaki tüm kesimleri bir araya getireceğiz"

Alkan, siber güvenlik alanında yasal düzenleme çalışmaları yürütüldüğüne işaret ederek, söz konusu düzenlemeyle siber güvenlik alanında bir otorite kurulacağını, böylece bu alandaki çalışmaların daha merkezi bir yapıda, planlı ve programlı şekilde yürütüleceğini söyledi.

Sektöre ilişkin faaliyetlere devam edeceklerini belirten Alkan, 16-17 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 17. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'nın ana temasının "siber dayanıklılık ve olgunluk" olduğunu bildirdi.

Alkan, temel amaçlarının, siber güvenlik konusunda toplumun tüm kesimlerini bir araya getirerek, sektöre ilişkin gelişmelerin değerlendirilmesini sağlamak olduğunu vurgulayarak, "Artık ülkelerin en önemli konularının başında siber güvenlik geliyor. Ülkelerin zenginliği, sahip olduğunuz bilgi miktarı ve bilgili insan kaynağı sayısıyla ölçülüyor. Dernek olarak, Türkiye'nin gündeminden siber güvenlik konusunu düşürmemek için yoğun şekilde çalışıyoruz, düzenlediğimiz konferans ve etkinliklerdeki amacımız da budur." dedi.

Yeni dünya düzeninde var olmanın ve varlığını sürdürmenin temelinde, siber olgunluk ve gücün artırılması olduğunu aktaran Alkan, "Devlet ve millet olarak bağımsız olmak istiyorsak siber dayanıklılığımızı, siber olgunluğumuzu ve siber gücümüzü artırmak zorundayız. Siber ordularımızı ve teknolojik saldırılara karşı siber savunma gücümüzü oluşturmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Konferansta yerli ve milli ürün kullanımının öneminin vurgulanacağını da bildiren Alkan, "Ana temamız olan siber dayanıklılığımızı, sektörün uzmanlarıyla tartışacağız." diye konuştu.

Alkan, iki gün sürecek etkinlik sonrasında sonuç bildirgesi yayınlayacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Mustafa Alkan, Sivil Toplum, Konferans, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

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