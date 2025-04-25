Siber Riskler Sigorta Gündeminde

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Üst Yöneticisi (CEO) Murat Çiftçi, jeopolitik risklerin artık ülkeler arasındaki fiziksel savaşlardan ziyade teknolojinin gelişmesiyle siber alana taşındığını belirterek, "Siber riskler artık sigorta sektörü ile birçok şirketin yönetim kurulu gündeminde yer alıyor ve bu alana yönelik sigorta ürünleri hızla artıyor." dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Çiftçi, küresel risklere değinerek, sigorta sektörünün ayakta durması için risklerin olması ve böylece yeni ürünlerin ortaya çıkması gerektiğini söyledi.

Çiftçi, jeopolitik riskler ve dijitalleşme gibi konuların son dönemde küresel gündemin başlıca maddeleri arasında yer aldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bir kriz sona erse bile küresel ölçekte bir yenisi başlıyor. Bir bölgede gerilim sona erdiğinde başka bir bölgede baş gösteriyor. Ancak sektör ve reasürans piyasaları bu değişkenliğe karşı oldukça hazırlıklı. İlgili ürünleri hızla geliştirip şirketlerin kullanımına sunabiliyorlar. Bunu en son Rusya- Ukrayna savaşında net bir şekilde gördük. Ülkeler barışa yanaşsa bile sigorta sistemi işlemediği sürece uçaklar uçamıyor, gemiler hareket edemiyor ve ticaret durma noktasına geliyor. Sigorta artık ekonominin vazgeçilmezi. Sigortacılar ve reasürans firmaları da bu noktada oldukça aktif; ihtiyaç duyulan teminatları hızlıca ürünleştirerek piyasaya sunabiliyorlar."

Terör teminatı ve politik şiddet gibi neredeyse iç savaşı bile kapsayabilen ürünlerin ortaya çıktığını vurgulayan Çiftçi, çok daha geniş kapsamlı jeopolitik riskleri doğrudan sigortalayan çözümlerin de piyasada yer aldığını ifade etti.

Çiftçi, şöyle konuştu:

"Artık jeopolitik riskler ülkelerin birbiriyle fiziksel savaşması değil teknolojinin gelişmesiyle beraber bu siber arenaya taşındı. Siber riskler sigorta sektörünün ve birçok firmanın yönetim kurulunun gündem maddelerinden bir tanesi ve bununla ilgili ürünler çok fazla çıkıyor. Türkiye'de de 2024 verilerine baktığımızda siber sigortalar en fazla satılan ürünlerden biri. Bu sene itibarıyla da şubat ayındaki veriler yine bunu gösteriyor. Geçen seneye göre ciddi büyümeler var, reel anlamda yüzde 11'lik bir artışımız var. Sektör bütün bu riskleri çok yakinen takip edip ilgili çözümleri ilgili oyunculara sunmaya çalışıyor."

"Türkiye uluslararası sigorta piyasasının önemli bir oyuncusu"

Türkiye'nin uluslararası sigorta piyasasının önemli bir oyuncusu olduğuna dikkati çeken Çiftçi, sigortada hem direkt kapasite alan hem de kapasite sağlayan bir ülke olduğunu belirtti.

Çiftçi, "Türk müteahhitler, artık bugün baktığınızda dünyanın neredeyse her coğrafyasında yer alıyor. Bu da aslında ilgili ürünlere bizim girişimiz anlamında bize ciddi olanaklar sağlıyor. Türkiye pazarı bu sene itibarıyla bir trilyon lira üretimini arttırıp bir dalya diyecek. Bu aslında Amerika ve Avrupa pazarına baktığınızda görece küçük ama bizim gibi büyüyen piyasalar için önemli bir direkt hedef." ifadelerini kullandı.

Bankacılık sektörünün, sigortacılık sektörüne göre daha büyük olduğunu aktaran Çiftçi, sigortacılık sektörünün de sağlam adımlarla bankacılık sektörünü yakalamaya çalıştığını söyledi.

Çiftçi, şunları kaydetti:

"Burada da bütün küresel anlamda ortaya çıkan risklere cevap vermek suretiyle bu oluyor. Eskiden biz ürünleri sadece Türkiye'den temin edebiliyorduk. Bugün bir Türk yatırımcısı eğer rakibi Amerikalıysa veya Singapurluysa orada ilgili firmanın aldığı ürünlere buradaki Türk firmalar da direkt bir şekilde ulaşabilme ihtimali var. Bu da onların rekabet gücünü arttırıp o arenalarda daha iyi işleri alabilmesini sağlıyor. Türk yatırımcısı ve Türk şirketleri çok yenilikçi, yeni çıkan ürünlere çok hızlı bir şekilde adaptasyonunu sağlıyor. Mesela parametrik sigorta dediğimiz bir ürün yapısı çıktı. Bu 2023 itibarıyla uluslararası pazarda 15 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Bu ürün bile şu anda Türkiye'deki birçok oyuncunun ajandasına katılmış bir ürün olarak ajandamıza, önümüze geliyor."

"İhtiyacın olduğu her yerde sigorta sektörü mutlaka bir cevap vermek durumunda"

Çiftçi, elektrikli araçların sigorta durumuna ilişkin, ihtiyacın olduğu her yerde ilgili ürün olmasa bile sigorta sektörünün mutlaka bir cevap vermek durumunda kaldığını bildirdi.

Elektrikli araçların da bununla ilgili çok iyi bir örnek olduğunu altını çizen Çiftçi, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk başta çıktığında mevcut geleneksel anlamdaki poliçeler maalesef cevap vermiyordu. Çünkü teknolojisi bile farklı. Evet, belki dört tekerleği var ama direkt işletim sistemi farklı, teknolojisi farklı bir üründe riskleri de farklı. İşte arabanız şarj edilirken bir yangın çıkabilir, normal geleneksel arabalara göre daha büyük bir risk. Bunları alt alta koyduğunuzda farklı direkt risklerin olduğu, farklı kalemlerin olduğu yeni ürünler çıktı.

Burada da şunu gözlemliyoruz, sigorta şirketleri bunu sağlamaktansa ilgili araçların ilgili markalar bu ürünleri kendileri dizayn ediyorlar ve arabalarla birlikte kullanıma sunuyorlar. Bu aslında son kullanıcı için elverişli bir şey. İlgili ürünü dışarılarda aramak yerine zaten o araba için yapılmış özel ürünü direkt hızlı bir şekilde temin edebiliyor ama aynı ürünler şu anda Türkiye'de faaliyette bulunan kasko poliçesi yazan birçok firma da artık elektrikli araçlara ilgili teminatları sağlıyor."