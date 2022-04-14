Siber yetenekler TEKNOFEST Hack Karadeniz'de mücadele edecek - Son Dakika
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Siber yetenekler TEKNOFEST Hack Karadeniz'de mücadele edecek

14.04.2022 12:17
Siber yetenekler TEKNOFEST Hack Karadeniz'de mücadele edecek

Dünya çapında bir yarışma olan Hack Karadeniz, TEKNOFEST'te siber yetenekleri bir araya getirecek.

Dünya çapında bir yarışma olan Hack Karadeniz, TEKNOFEST'te siber yetenekleri bir araya getirecek.

TEKNOFEST açıklamasına göre, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Dijital Dönüşüm Ofisi yürütücülüğünde düzenlenen yarışmada hackerlar, dünyanın önde gelen uzmanlarının rehberliğinde hazırlanan gelişmiş gerçek yaşam siber saldırı senaryolarıyla sınırları zorlayacak.

Son başvuruların 26 Haziran'a kadar yapılacağı Hack Karadeniz zorlu mücadelelere sahne olacak.

Dünyanın dört bir yanından siber yeteneklerin kıyasıya mücadele edeceği Hack Karadeniz için başvurular başladı. Yarışmaya katılan ve ön seçim aşamasında başarılı olan hackerlar, farklı karmaşıklık seviyelerine sahip zorlukları içeren jeopardy tarzı bir CTF olan 2.ön seçim mücadelesine hak kazanacak.

Lise ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve üniversite mezunu olan siber yeteneklerin başvuru yapabileceği Hack Karadeniz'de birinciye 75 bin TL, ikinciye 50 bin TL, üçüncüye ise 25 bin TL ödül verilecek.

Mücadele 30 Ağustos-4 Eylül'de Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenecek büyük final etabı ile son bulacak.

Başvuruların 26 Haziran tarihinde sona ereceği Hack Karadeniz'e kayıtlar ve detaylı bilgiye "www.teknofest.org" adresi üzerinden ulaşılabilecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Siber yetenekler TEKNOFEST Hack Karadeniz'de mücadele edecek - Son Dakika


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